38歲男子與15歲女童非法性交罪成候判 官斥被告「證供如其私生活般一片混亂」

38歲男子涉於2021年，強迫當時年僅15歲的女童與其前男友分手，及後他與女童成為情侶後，再跟她發生性行為，更向她進行襲擊，包括抓住其脖子及頭髮。該男子被控與年齡在16歲以下的女童非法性交及普通襲擊兩罪。該男子早前否認與年齡在16歲以下的女童非法性交及普通襲擊共兩罪，今日（28日）於區域法院被裁定全部罪名成立。案件押後至5月10日判刑。

被告曾國成被控於2021年9月某日，在香港新界天水圍天悅邨悅華樓24樓涉事單位與女童X非法性交；另他於或大約同年9月8日，在上述單位及天水圍天悅邨悅華樓24樓電梯大堂襲擊X。

官：認為 X 是一個誠實及可靠的證人

郭官裁決時指，本案是典型的一對一案件，女童X證供的可信性及可靠性成為本案的關鍵，透過X作供後，認為她是一個誠實及可靠的證人。就控罪一，X均能清楚交代非法性交之間的關鍵細節，包括被告要求與她性交的對話，被告「夾硬」除低她的褲，和擘開她的腳並屈曲成90度角，被告以男上女下的姿勢將陰莖插入X的陰道，體外射精等描述。另控罪二，X在手機拍攝到其頸上被人用力握過而留下紅印的相片，當中發送給被告的日期亦為犯案時間，X發送此照片後，和與被告之後也說出「我去報警啦拜拜」，因此認為襲擊事件亦確如X所述，案發時間為2021年9月8日，而地點是天悅邨悅華樓2401室及悦華樓24樓電梯大堂。