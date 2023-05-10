38歲男子與15歲女童非法性交罪成 今判囚3年9個月

38歲男子涉於2021年，強迫當時年僅15歲的女童與其前男友分手，及後他與女童成為情侶後，再跟她發生性行為，更向她進行襲擊，包括抓住其脖子及頭髮。該男子被控與年齡在16歲以下的女童非法性交及普通襲擊兩罪，經審訊後，該男子被裁定與年齡在16歲以下的女童非法性交及普通襲擊共兩罪成，今午（10日）於區域法院被判監3年9個月。

控罪指，被告曾國成（現年40歲）被控「與年齡在16歲以下的女童非法性交」及普通襲擊兩罪，指他與2021年9月某日，在天水圍天悅邨悅華樓某單位，與年齡在16歲以下的女童X非法性交；另被控於2021年9月8日，在上述單位及悅華樓24樓電梯大堂襲擊 X。

官指被告有同類性質案底 「係不折不扣嘅性罪犯」

法官郭啟安指，被告無視女童意願，在沒戴安全套下與她性交，形容是「霸王硬上弓」，利用對方年少無知，視其為洩慾工具。法官指，被告沒被控強姦罪應「額手稱慶」，又表示被告有同類案底，稱他沒有汲取教訓，「足見佢冥頑不靈，係不折不扣嘅性罪犯」，認為必須加刑，以儆效尤。

至於普通襲擊罪，法官認為暴力程度非嚴重，事主僅頸部發紅，身心沒嚴重受傷，判處監禁6個月。法官將當中3個月分期執行，共判監禁45個月。