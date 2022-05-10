4千人搶先遊會展站 二戰炸彈殼成打卡位

東鐵綫過海段將於周日(15日)通車，港鐵昨在唯一新建的會展站舉行開放日，約4,000名市民先睹為快，其中置於車站最底層的二戰炸彈彈殼成為不少參觀市民的打卡熱點。有市民表示，等東鐵綫過海，等了十多年，「終於等到」。

距離逾百年歷史的東鐵綫延伸過海通車，尚餘數天，數千名市民有機會「未通車，先興奮」，提前深入會展站內參觀，不少市民帶同相機，在站內「留倩影」。其中放置在車站最底層、建造車站期間掘出的其中一個二戰炸彈彈殼，成為市民打卡熱點；月台的紙皮石馬賽克背景下的「會展」站名和書法、新的港鐵路綫圖等，也是熱門取景目標。

另外，展示了東鐵綫沿線歷史圖片和資料的金鐘方向月台，亦吸引鐵路迷和市民駐足觀賞，並與印有已退役的柴油火車頭、「烏蠅頭」列車的展板拍照。港鐵除派出吉祥物「鐵仔」與市民合照外，港鐵行政總裁金澤培亦到場與市民交談和合照，並設置「扭蛋機」，讓參觀市民抽出印有東鐵綫車站名稱的襟章，以作留念。

港鐵車務營運及本地鐵路總管黃琨暐表示，已為通車作最後準備工作，就通車日預留足夠人手。他又指，東鐵綫全面改用9卡列車和新系統後，運作大概暢順，港鐵會密切留意情況。他重申，東鐵綫過海段通車後，會改用新行車時間表，繁忙時間可加密班次至2.7分鐘一班車，部分車站亦會實施分流措施，並安排特別列車疏導乘客。