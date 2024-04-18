4.21全港戲院日昨起售票 多套金像獎得奬電影上映 一票難求

配合香港流行文化節，香港戲院商會於周日推出「全港戲院日」，市民可以30元優惠票價到全港63間戲院，觀看上映中逾100部任何放映格式的電影。戲票昨中午12時起預售，多間戲院售票網頁一度出現「擠塞」情況，但輪候時間明顯較去年「全港戲院日」短，便可進入網頁，至傍晚當日不少電影仍有戲票可供選購。不過，一些IMAX版本丶D-BOX版本電影，以及今屆金像獎獲獎電影，剩餘戲飛明顯較少，甚至不少場次已售罄。

香港戲院商會主辦，創意香港及電影發展基金資助，香港流行文化節2024響應節目「全港戲院日2024」於周日(21日)舉行。市民除可透過網上購票，亦有人到票房買飛，不少排隊的市民連續兩年支持活動，有市民指，去年看了4部外語片，今年計劃家人看合家歡電影。