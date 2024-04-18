4.21全港戲院日昨起售票 多套金像獎得奬電影上映 一票難求

配合香港流行文化節，香港戲院商會於周日推出「全港戲院日」，市民可以30元優惠票價到全港63間戲院，觀看上映中逾100部任何放映格式的電影。戲票昨中午12時起預售，多間戲院售票網頁一度出現「擠塞」情況，但輪候時間明顯較去年「全港戲院日」短，便可進入網頁，至傍晚當日不少電影仍有戲票可供選購。不過，一些IMAX版本丶D-BOX版本電影，以及今屆金像獎獲獎電影，剩餘戲飛明顯較少，甚至不少場次已售罄。
香港戲院商會主辦，創意香港及電影發展基金資助，香港流行文化節2024響應節目「全港戲院日2024」於周日(21日)舉行。市民除可透過網上購票，亦有人到票房買飛，不少排隊的市民連續兩年支持活動，有市民指，去年看了4部外語片，今年計劃家人看合家歡電影。
特別格式電影成搶手貨
活動當日任何放映格式電影均只須30元票價，如日本動漫《排球少年!! 垃圾場的決戰》IMAX劇場版當日下午的不同場次，至昨傍晚，多間戲院只餘下最近銀幕兩行座位，部分院線的4DX格式電影如《排球少年》、《破墓》，以及《哥斯拉X金剛︰新帝國》等已全院滿座。
除新上映電影，當日亦有多套今屆金像獎得獎電影，當中《毒舌大狀》、《命案》、《金手指》、《白日之下》和《年少日記》等，戲票均成搶手貨，不少場次已滿座，或僅餘一些較前列座位。
香港戲院商會理事長袁彥文指，感謝市民支持，各戲院吸收了去年的經驗，線上線下售票都做足準備，盼周日行街、睇戲、食飯的人流再現。亦有商場配合活動推出優惠吸客刺激市道。朗豪坊宣布，市民只要憑朗豪坊CINEMA CITY戲院4月21日戲票或票尾，即可獲100%全數回贈，免費換領朗豪坊30元餐飲電子現金券一張，全日將送出2,000份。