4.21復市｜海洋公園閉館培訓後備護理員 參加者： 突破自己助宣揚保育

政府放寬防疫措施，主題公園明起可再次迎接賓客。當中海洋公園閉園3個多月，期間毋須接待訪客，但園內動物福祉不能怠慢，若照顧員爆疫期間「中招」、隔離等，或影響動物起居飲食。公園動物及保育部總館長祝效忠2月中提出培訓後備支援人員計劃，安排其他部門員工接受動物護理訓練。其中原來崗位不會接觸動物的營運經理羅子瑩(Liz)表示，透過計劃獲得難能可貴親近動物的機會，為準備明天重開，現已返回原崗位，稱期間所學和經驗有助本來工作，亦將向訪客宣揚保育。

Liz本身工作包括統籌各部門會議、協助舉辦活動等，在今次培訓計劃中，獲編配至「小狐獴與大象龜之旅」展館協助護理工作。新任務包括準備食物、清潔動物居所等。對於要為小狐獴準備蟲蟲食物，Liz笑指好害怕蟲蟲，以為自己整輩子也不能克服，但經過2個月隔手套接觸蟲蟲已不感噁心，「有時甚至覺得佢哋(蟲)有啲可愛」。她指原崗位毋須接觸動物，與園內動物關係如遊客般，經今次訓練更有機會為大象龜洗澡擦背和度身、觀察小狐獴玩耍等，加深對動物認知，認為經歷有助未來向遊客宣揚保育信息。亦因為曾在動物部工作，了解護理員要配合動物作息時間工作的辛勞，新相識的同事也有助雙方溝通，將來在統籌會議時更體諒對方難處，時間上作更適切安排。

培訓計劃反應踴躍

公園復業在即，培訓計劃於上周已暫停，讓員工返回原本崗位作準備。Liz表示，因已深記動物可愛一面，很珍惜這次機會，並期待下一次。培訓計劃的構思源自保障動物福祉。祝效忠憶述，第五波疫情爆發初時，公園已安排員工分組上班，人手已見不足，至2月初本港每日確診數逾千宗，當時動物護理團隊也開始有同事中招，人手更見緊張。期間想到不妨招募閉園期間在家工作部門，包括營運部、機動遊戲、水上樂園的前線員工，參與動物護理支援及員工訓練計劃，以持續保障動物福祉。他透露，招募計劃籌備約一星期，近100位來自各部門員工表示有興趣，當中69名於園內全部約14個動物館實際參與培訓。培訓初時主要協清理動物居所、準備餐單、製作玩具等，掌握後可在資深護理員在旁下更親近照顧動物。計劃因復業暫停，他稱當然不希望再有下波疫情，但建立框架後，相信可作有效後備方案。