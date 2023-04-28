40歲男子趁與10歲女兒獨處時揉胸非禮 押後至6月判刑

40歲小學電腦技術員於2021年至2022年間，多次在家乘獨處之際，揉胸非禮9歲女兒，又以陽具摩擦陰道，今午在高等法院承認5項非禮罪。法官黃佩琪指被告違背女兒信任，重複犯案，又沒有使用安全措施，屬加刑因素，押後至6月9日判刑，以待索取臨床心理報告，期間被告須還押看管。

辯方求情指被告對犯案感到羞愧

辯方求情指被告生於單親家庭，為人孝悌，勤力工作供養兄弟，努力進修下覓得理想工作，近年健康轉差，曾接受膽囊手術又有腎石，消化系統亦不良需要跟進。辯方續指被告本為家庭經濟支柱，與警方合作，坦白交代犯案詳情，如今非常後悔，對犯案感到羞愧，還押期間信奉基督教，希望改過自新，服刑後盡力彌補家人，重犯機會低。