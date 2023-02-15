42歲前美容師認協助和教唆雲南丈夫性侵兩女兒判囚3年 官斥匪夷所思

42歲前美容師涉於6年前拍攝10歲親女裸照，聲稱相信會令她身體健康，協助丈夫舌舔女兒下體，又要求兩名女兒觀看她與第二任丈夫性交，身體力行教育女兒如何懷孕或避孕。她早前承認製作兒童色情物品、向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、協助和教唆猥褻侵犯另一人共4罪，高等法院法官張慧玲今判刑時指，斥她作為母親不單止不保護女兒，更合力性侵女兒，認為事件匪夷所思及難以置信，嚴重違反誠信，考慮本案不涉及恐嚇、利誘、嚴重武力，認為4罪判囚3年，足以反映刑責，而她自2019年11月起還柙，相信已可即時釋放。

女被告L.M.承認製作兒童色情物品、兩項向年齡在16歲以下的兒童作出猥褻行為、協助和教唆猥褻侵犯另一人共4罪。其第二任丈夫L.C.因性侵兩名繼女，就非禮及強姦幼女X承認6罪，另就非禮及強姦長女Y，昨日被陪審團裁定8罪罪成，而他事後割脈自殺未遂，現時留院診治中，張官遂把L.C.的案件押後至3月27日進行求情及判刑。

官直斥被告行為令人難以置信

張官判刑時直言：「我好難接受，佢做依啲嘢係為個女好」，「自己同老公進行性交俾兩個細路女睇，為身體好？性教育？我唔接受囉」，「仲要搞到細路女要去𠝹手」。張官又言：「我覺得嗰兩個細路好慘呀，受埋啲咁嘅創傷，但佢哋冇得選擇，唔通唔要阿媽咩」。張官表示完全不能想像，母親會對子女作出這些行為，不能想像親身示範性教育，直斥版告不止不保護女兒，更協助性侵，教兩名女兒觸碰丈夫性器官，又指，女被告作為現代女性，有中二學歷，曾於社會工作任職售貨員和美容師，居然稱影裸照對女兒身體好，實在難以置信。