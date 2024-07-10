42%應屆文憑試考生壓力爆錶 逾六成對前路感迷惘擔心

中學文憑試下周三放榜，香港青年協會公布「升學規劃調查」結果，發現41.7%受訪應屆文憑試考生放榜壓力達7至10分的最高水平，與去年相若；處於7至10分壓力水平的中五準考生比例較應屆考生更高，有57.6%。另外，人工智能(AI)發展迅速，亦影響考生升學規劃，83.6％增加考慮不易被AI科技取代工種相關的科目。青協指，距離放榜尚餘一星期，考生應把握黃金時間，為不同成績制定規劃及應變方案，從而減輕憂慮。
青協於今年文憑試完結後的5月至6月，以網上問卷訪問了1,315名高中學生，包括513名應屆文憑試考生及802名中五準考生。41.7%應屆考生表示，其放榜壓力達7至10分，屬最高水平。41.5%表示在規劃升學及發展方向時感到十分困難；58.3%以「大學學位」為升學目標；目標為「碩士」(21.2%)的比例比去年略多；5.5%目標為「副學士/高級文憑」，是近5年最低，青協指反映追求更高學歷的考生愈來愈多。
調查顯示，AI發展與應用對學生的升學規劃有一定影響，66.3%受訪學生表示會「增加考慮AI新興科目」，應屆考生鄭同學認為，現時AI發展降低了學習門檻，亦令其意識到電腦科學一科極具潛力，稱有志修讀該科。
報讀難被AI取代工種的學科
65.8%被訪者坦言「對AI相關的資訊並不了解」；逾六成對前路感到擔心(63.4%)及迷惘(61.5%)。另外，83.6%學生表示，在規劃升學時會考慮就業市場上難被AI取代的工種相關科目。
青協督導主任陳英杰提醒學生，應客觀評估自己的興趣和適合的進修方向，不應盲目追隨人工智能發展的潮流。
他又留意到是次調查，中五學生的自評壓力水平比應屆考生更高，呼籲學校為高中生提供更多職業體驗和心理健康支援活動，讓學生能夠充分為未來的就業做好準備。青協將於7月15日至20日延長放榜支援服務，考生及家長可致電2777 1112 熱線服務，獲得即時升學諮詢及情緒支援。