42%應屆文憑試考生壓力爆錶 逾六成對前路感迷惘擔心

中學文憑試下周三放榜，香港青年協會公布「升學規劃調查」結果，發現41.7%受訪應屆文憑試考生放榜壓力達7至10分的最高水平，與去年相若；處於7至10分壓力水平的中五準考生比例較應屆考生更高，有57.6%。另外，人工智能(AI)發展迅速，亦影響考生升學規劃，83.6％增加考慮不易被AI科技取代工種相關的科目。青協指，距離放榜尚餘一星期，考生應把握黃金時間，為不同成績制定規劃及應變方案，從而減輕憂慮。

青協於今年文憑試完結後的5月至6月，以網上問卷訪問了1,315名高中學生，包括513名應屆文憑試考生及802名中五準考生。41.7%應屆考生表示，其放榜壓力達7至10分，屬最高水平。41.5%表示在規劃升學及發展方向時感到十分困難；58.3%以「大學學位」為升學目標；目標為「碩士」(21.2%)的比例比去年略多；5.5%目標為「副學士/高級文憑」，是近5年最低，青協指反映追求更高學歷的考生愈來愈多。