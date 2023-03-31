44歲收音師涉扯開女子裙被控非禮 今裁定罪名不成立

44歲男收音師於2022年5月，涉嫌拍攝期間協助安裝收音發射裝置時，強力拉開一名女子的裙頭，再多次觸碰其腰下地方，被控一項猥褻侵犯罪。他早前否認控罪受審，裁判官劉綺雲今日（31日）於觀塘裁判法院指，被告案發時與事主的背部有超過1尺的距離，收音器亦呈波浪紋形狀，故影響了接觸，遂裁定罪名不成立，並批准被告的訟費申請。

控罪指，被告劉健明（44歲，收音師）被控於2022年5月29日，在香港香港島堅尼地城厚和街25號至33號厚威閣外猥褻侵犯X。

官：事主X的證供有多個不肯定之處

裁判官裁決時指，本案為一對一的案件，但認為事主X的證供有多個不肯定之處，包括表示被告曾「撬開」內褲及打底褲，卻沒有向警方提供資料，另X形容收音器接觸的地方，與被告接觸的方向不同，而且涉事片段顯示出有關行人路，闊度能夠讓超過兩個人「橫身」站立，而被告當時側身背向行人路，為X裝上發射器，故案發時與X的背部有相當距離，超過1尺。

裁判官再指，證據亦顯示出被告沒有「大力扯開」裙子，致X的上身向後移動，符合被告的說法，但X並非無中生有，收音器平日均有咪套包圍著，而當日發射裝置亦有咪套，並不是金屬，故有「反起」的效果，為波浪紋形狀。

因此在過程中，處於裙頭外夾上的收音發射裝置接觸X，加上雙方案發時是第一日認識，也是第一次在拍攝上的合作，故影響了接觸的感覺。但裁判官指出，被告沒有告知事主而裝上咪套，為不理想做法，故不能排除辯方說法的可能性下，裁定被告罪名不成立。