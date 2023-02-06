45歲補習社東主涉掃背摸大腿非禮女同事罪名不成立 官：接觸或出於安慰

45歲補習社東主涉於前年6月至7月間，多次非禮18歲兼職女同事，包括摸手、掃背、聞頭髮、摟腰及摸大腿內側等。涉案男東主否認4項猥褻侵犯罪及3項普通襲擊的交替控罪，經審訊後，今日(6日)於九龍城裁判法院被裁定全部控罪不成立。暫委裁判官陳安婷指，事主對被告非禮行為存在多個說法，亦不排除被告稱該些接觸是出於安慰事主，故控方未能成功舉證。

控罪指，被告關玉嘉、報稱補習社老闆，被控於2021年6月18日至7月23日期間，4度在紅磡馬頭圍道紅磡廣場2樓某鋪內猥褻侵犯女子X；他另被控3項普通襲擊的交替控罪。

官：評論身高及體味不一定有性騷擾意圖 未必構成非禮

陳官裁決時指，根據事主X所指，2021年6月18日下午2時，她在案發補習社內工作，被告著她到辦公室內整理文件，突然被告雙手捉住她右手，來回摸她的右手背約20秒。雖然X的指稱是「摸」，但她在庭上示範動作卻是「捽」。被告自辯時解釋只捉住X右手一次，目的是安慰她，而說「你真係一個好重要嘅人才」則是鼓勵她。根據X作供指，被告突然拿起她一撮頭髮及靠近用鼻嗅，又問及X身高，陳官表示被告評論X的身高及體味，不一定有性騷擾意圖，未必構成非禮。對於X作供指被告環抱她及用鼻嗅其頭髮約30秒，而被告解釋因X向其表示成績不理想及情緒低落，當時只碰X肩膊，目的亦是安慰她。



陳官續指，事主X指稱被告用手摸其大腿內側一事，X於庭上作供及示範時，曾數次改變說法，而被告自辯稱只拍X大腿2次以作安慰她。陳官認為雖被告沒有獲得事主同意而接觸她，但X於盤問下承認半小時前曾因成績不理想而在被告面前哭，故不排除被告是安慰他，再加上被告說法不一，因此未能證明被告有意圖非禮或襲擊她。