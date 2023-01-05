45歲補習社東主涉非禮19歲女 摟腰摸大腿內側聞頭髮問「點解咁香嘅」

現年19歲的女事主X供稱，她在2020年初透過父親的朋友認識被告關玉嘉（45歲），及至2021年5月，她接受被告邀請到補習社工作。X供稱，2021年6月18日下午2時，她在案發補習社內工作，被告著她到辦公室內整理文件，突然被告雙手捉住她右手，來回摸她的右手背約20秒，並說：「你真係一個好重要嘅人才。」她當時感到很驚慌，但其後仍走出辦公室及繼續工作。

2021年6月底某天下午，被告在課室內與她討論文件，當時課室內沒有其他人，被告突然拿起她一撮頭髮及靠近用鼻嗅，被告又問「點解你頭髮咁香嘅？」，為時約10秒。被告又從後把雙手搭在她兩肩，再問：「點解你咁高嘅？」X指她當時「僵左係度」，及後敷衍被告及離開課堂。

被告突然抱緊X

X續供稱，同年7月23日，中學文憑試放榜，她因成績不理想及情緒低落。同日下午約2時，被告著她到辦公室內及問到成績，被告聽到她的成績後，突然站起來及雙手環抱她。X指被告當時抱得很緊，故她未能推開被告，又感到被告轉動頭部及用鼻嗅她的頭髮約30秒，直到被告放手，X立即離開辦公室。

被告將手放左X大腿內側

約半小時後，被告手持水杯走出辦公室，行經她的座位時，被告突然朝她跪下，並把左手放到她大腿內側。X表示她很害怕被告會「愈摸愈上」，便立即把手放在自己大腿，以防被告有進一步動作，而被告則「笑笑口」及叫她不要因文憑試成績而失落，雙方姿勢維持約30秒，直到有同事走近，被告才縮手。X又指當時受驚，不知如何反應，直到7月27日，她很害怕被告的行動會繼續，便將事件告知一名同事，及在同事鼓勵下，將事件告知家人。