47人初選案｜戴耀廷黃之鋒等29人認串謀顛覆國家政權 其餘18人不認罪

47人初選案｜羅德泉下令解除何桂藍、劉頴匡等4人報道限制 為國安法第二案獲解限制 (資料圖片)

【12:35更新】案中有29名被告擬認罪，交付高等法院原訟庭判刑，包括戴耀廷、黃之鋒、胡志偉等。另外18名被告擬不認罪，交付高等法院原訟庭審訊，包括吳政亨、何桂藍及林卓廷等。

本案共涉47名被告，被控1項串謀顛覆國家政權罪，指他們於2020年7月1日至2021年1月7日期間，一同串謀，旨在顛覆國家政權，而組織、策劃、實施或參與實施，以威脅使用武力或其他非法手段，嚴重干擾、阻撓、破壞港府履行職能。

在早前透露，將有29名被告認罪，分別為戴耀廷、區諾軒、趙家賢、鍾錦麟、袁嘉蔚、梁晃維、徐子見、岑子杰、毛孟靜、馮達浚、劉澤鋒、黃之鋒、譚文豪、李嘉達、譚得志、胡志偉、朱凱廸、張可森、黃子悅、尹兆堅、郭家麒、吳敏兒、譚凱邦、劉穎匡、楊岳橋、范國威、呂智恆、岑敖暉、王百羽。

---------

47名發起或參與「35+初選」的民主派人士，被控《港區國安法》下的串謀顛覆國家政權罪，由檢控起計至今逾1年半，今年7月完成交付高院程序。4名被告包括何桂藍、袁嘉蔚、劉頴匡及吳政亨，申請解除交付程序的報道限制，今日（18日）獲《國安法》指定法官、主任裁判官羅德泉下令解除，由本案首次提訊日起計。是繼支聯會案後，第二宗國安法案件獲解除有關限制。

根據法庭日誌顯示，47名被告被拆成至少兩案，其中30名被告將在9月及11月，分成11批在高等法院進行案件管理聆訊。