熱門搜尋:
摩羯 開學 居屋2024 自助餐優惠 中秋節2024 天璽．天 香港小姐2024 機票優惠 日圓匯率走勢 租盤 好去處 網上熱話 定期存款 C觀點 日本旅遊 深圳好去處 食譜 健身 減肥 iPhone 16
dadblk2 madblk2
返回
本地
2024-09-02 17:17:10

47人初選案｜最後一批被告求情　何桂藍沒有求情

分享：
47人初選案｜最後一批被告求情，何桂藍沒有求情。(資料圖片)

47人初選案｜最後一批被告求情，何桂藍沒有求情。(資料圖片)

民主派47人初選案，45人被裁定串謀顛覆國家罪成，最後一批參選新界東初選的9名被告，包括何桂藍、劉頴匡、陳志全及楊岳橋等逐一求情，其中劉頴匡希望法官把他納入中至低程度的「積極參與者」，而何桂藍一方確認何的案底紀錄後稱「除此之外，沒有求情」。

楊岳橋求情時讀出母親撰寫的求情信，指對於犯下本案感真誠後悔。(資料圖片) 劉頴匡希望法官把他納入中至低程度的「積極參與者」。(資料圖片)

劉頴匡盼納入中至低程度「積極參與者」

最後一批參選新界東初選的9名被告，包括何桂藍、劉頴匡、陳志全、楊岳橋、鄒家成、范國威、林卓廷、呂智恒及林景楠等。其中劉頴匡自行陳詞時讀出女友求情信，又稱認為自己應屬於「積極參與」，但程度屬中等至偏低，指法官已裁定本案的不合法之處僅在於協議無差別否決《預算案》，而他認為否決《預算案》對他不重要。

adblk5

到被告何桂藍求情時，其代表大狀Trevor Beel表示，確認何的案底紀錄，其後則指，「除此之外，(被告)沒有求情」(other than that, no plea in mitigation put forward to the Court)。何桂藍在被告欄則低頭用電腦，並無特別反應。

楊岳橋：作為大律師被定罪感尷尬

至於楊岳橋就讀出母親撰寫的求情信，指作為大律師被定罪感尷尬，其志向是將香港變成更好的地方，對於犯下本案感真誠後悔，明白是太天真，當時應該拒絕否決《預算案》，他已認罪，希望法庭能夠扣減三份一刑期。

23條立法懶人包｜3月23日生效，叛國/叛亂可判終身監製（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，23條立法時間（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，叛國（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，叛亂罪（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，具煽動意圖作為罪（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，國家秘密及間諜罪（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，國家秘密及間諜罪（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，危害國安的破壞活動（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，境外干預及從事危害國安活動組織（am730製圖） 23條立法懶人包｜3月23日生效，附屬法例（am730製圖）

amJetso送香港迪士尼樂園成人一日門票  ⬇️⬇️立即開APP參加⬇️⬇️

 
 