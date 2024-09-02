47人初選案｜最後一批被告求情，何桂藍沒有求情。(資料圖片)

民主派47人初選案，45人被裁定串謀顛覆國家罪成，最後一批參選新界東初選的9名被告，包括何桂藍、劉頴匡、陳志全及楊岳橋等逐一求情，其中劉頴匡希望法官把他納入中至低程度的「積極參與者」，而何桂藍一方確認何的案底紀錄後稱「除此之外，沒有求情」。

最後一批參選新界東初選的9名被告，包括何桂藍、劉頴匡、陳志全、楊岳橋、鄒家成、范國威、林卓廷、呂智恒及林景楠等。其中劉頴匡自行陳詞時讀出女友求情信，又稱認為自己應屬於「積極參與」，但程度屬中等至偏低，指法官已裁定本案的不合法之處僅在於協議無差別否決《預算案》，而他認為否決《預算案》對他不重要。

到被告何桂藍求情時，其代表大狀Trevor Beel表示，確認何的案底紀錄，其後則指，「除此之外，(被告)沒有求情」(other than that, no plea in mitigation put forward to the Court)。何桂藍在被告欄則低頭用電腦，並無特別反應。

楊岳橋：作為大律師被定罪感尷尬

至於楊岳橋就讀出母親撰寫的求情信，指作為大律師被定罪感尷尬，其志向是將香港變成更好的地方，對於犯下本案感真誠後悔，明白是太天真，當時應該拒絕否決《預算案》，他已認罪，希望法庭能夠扣減三份一刑期。