47人初選案｜最後一批被告求情　何桂藍沒有求情

到被告何桂藍求情時,其代表大狀Trevor Beel表示,確認何的案底紀錄,其後則指,「除此之外,(被告)沒有求情」(other than that, no plea in mitigation put forward to the Court)。何桂藍在被告欄則低頭用電腦,並無特別反應。

楊岳橋:作為大律師被定罪感尷尬

至於楊岳橋就讀出母親撰寫的求情信,指作為大律師被定罪感尷尬,其志向是將香港變成更好的地方,對於犯下本案感真誠後悔,明白是太天真,當時應該拒絕否決《預算案》,他已認罪,希望法庭能夠扣減三份一刑期。