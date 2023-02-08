47人初選案｜西九龍法院大樓玻璃幕牆損毀　疑有人從行車天橋射擊 (持續更新)

【21:55更新：加入律政司司長林定國聲明】

民主派47人初選案，16人否認違反《港區國安法》中串謀顛覆國家政權罪，今日(8日)在西九龍裁判法院進行第3日的審訊。下午1時許，法院大樓3樓一幅玻璃幕牆突然碎裂，消息指初步估計有物體從大樓外射入，現場留有彈洞。警方正調查是否遭人用氣槍射擊，但暫時在現場未找到相關物體或BB彈。

47人初選案｜法院玻璃幕牆布滿裂紋

警方表示，下午約1時許有保安員巡樓時，發現大樓一幅長約2米乘5米的玻璃幕牆布滿裂紋，當中見到一個小洞，懷疑遭人射擊。警方接報到場後，封鎖法院對開一段調查，初步調查相信懷疑有人下午約1時17分在上址對出的行車天橋，射擊法院外牆導致玻璃破裂，案件暫列刑事毀壞，交由有組織罪案及三合會調查科跟進，暫未有人被捕。

律政司司長林定國發表聲明指，對事件深表關注，強烈譴責任何企圖破壞或干擾司法機構妥善執行司法程序的暴力行為，強調香港是法治社會，絕不容忍任何人暴力攻擊或威脅法院和司法人員，政府必定追究到底，將破壞社會秩序、衝擊法治的違法者繩之於法。他又稱，有信心司法程序繼續妥善執行，不受影響。警方亦重申，絕不容忍任何人為達任何目的而訴諸暴力，必定堅決採取執法行動以維持社會秩序，並對所有違法行為追究到底。