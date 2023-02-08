47人初選案｜西九龍法院大樓玻璃幕牆損毀　疑有人從行車天橋射擊 (持續更新)

【21:55更新：加入律政司司長林定國聲明】
民主派47人初選案，16人否認違反《港區國安法》中串謀顛覆國家政權罪，今日(8日)在西九龍裁判法院進行第3日的審訊。下午1時許，法院大樓3樓一幅玻璃幕牆突然碎裂，消息指初步估計有物體從大樓外射入，現場留有彈洞。警方正調查是否遭人用氣槍射擊，但暫時在現場未找到相關物體或BB彈。
47人初選案｜法院玻璃幕牆布滿裂紋
警方表示，下午約1時許有保安員巡樓時，發現大樓一幅長約2米乘5米的玻璃幕牆布滿裂紋，當中見到一個小洞，懷疑遭人射擊。警方接報到場後，封鎖法院對開一段調查，初步調查相信懷疑有人下午約1時17分在上址對出的行車天橋，射擊法院外牆導致玻璃破裂，案件暫列刑事毀壞，交由有組織罪案及三合會調查科跟進，暫未有人被捕。
律政司司長林定國發表聲明指，對事件深表關注，強烈譴責任何企圖破壞或干擾司法機構妥善執行司法程序的暴力行為，強調香港是法治社會，絕不容忍任何人暴力攻擊或威脅法院和司法人員，政府必定追究到底，將破壞社會秩序、衝擊法治的違法者繩之於法。他又稱，有信心司法程序繼續妥善執行，不受影響。警方亦重申，絕不容忍任何人為達任何目的而訴諸暴力，必定堅決採取執法行動以維持社會秩序，並對所有違法行為追究到底。
47人初選案｜控方逐一講述各被告角色
至於在今日的聆訊上，早前獲保釋的被告，包括陳志全、楊雪盈及劉偉聰等到法院出席審訊。控方繼續開案陳詞，逐一讀出各被告在初選案中的角色及行為，並且播放多段影片。
控方指，楊雪盈、鄭達鴻、彭卓棋、何啟明等都有簽署關鍵文件的「墨落無悔」聲明書，當中鄭達鴻在片中表示，對抗極權需要不同戰線，議會戰線不可以放棄，他曾在物資表明一旦當選會行使權力否決《財政預算案》。
47人初選案｜控方指楊雪盈落敗後仍參選 黃碧雲曾稱「用盡憲制權爭五大訴求」
至於時任灣仔區議員楊雪盈，控方指她已經出席初選發起人戴耀廷舉行的記者會，在港島區初選中落敗後，由於參選港島區立法會選舉的袁嘉蔚、梁晃維和鄭達鴻被DQ，她作為「Plan B」，簽署提名表格報名參選，反映她堅定支持計劃。她出席港島區初選論壇時提到初選可團結民主派，鼓勵更多市民對抗政權。
控方又指，另一被告彭卓棋提出要透過街頭戰線、議會戰線和國際戰線對抗，「入到議會不惜以肢體抗爭、癱瘓政府、否決《財政預算案》」，又聲言「敵人是共產黨」。
至於被一被告黃碧雲，控方指她支持議會戰線，稱「會用盡憲制內所有權力和手段，爭取五大訴求」；又指黃碧雲雖然在初選中落敗，但她曾在記者會上稱，民主派初選是要成就「35+」、爭取過半議席，才能抵擋惡法，抗衡不公義的政權。
47人初選案｜多名警員法院外戒備
初選案審訊預計需時90日，預料下周一正式傳召證人。法院外繼續大批市民排隊等候入庭旁聽，多名軍裝和便衣警員戒備。
47人初選案開審第一日：控方透露林景楠、區諾軒、趙家賢和鍾錦麟將轉作控方證人