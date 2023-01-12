47歲休班警涉超市偷拍22歲人母裙底罪脫 官：立心不良但不致有違公德

47歲休班警被指於今年2月，在馬鞍山新港城4期商場一間超級市場內，涉嫌用手機以低角度拍攝一名年輕母親的裙底。涉案休班警被控一項非法拍攝或觀察私密部位罪，及一項屬交替控罪的作出有違公德行為罪，裁判官曾宗堯今午（12日）在東區裁判法院指被告拍下的照片均沒有拍到裙下春光，雖然立心不良，明顯冒犯他人，但不致有違公德，裁定其2罪罪脫。脫罪後辯方指被告以後行為會非常小心，並向事主致歉。

控罪指，被告區文浩被控於2022年2月9日在馬鞍山新港城中心4期3樓「Market Place by Jasons」出於拍攝X的私密部位的意圖，為了從該X的衣服下方，拍攝其私密部位，而操作設備，即一部電話，而該操作設備的情況是若非該設備如此操作，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了性目的或不誠實作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得該X同意；或於同日同地，作出性質猥褻、淫褻及令人憎惡的有違公德的行為，即通過手機拍攝X的臀部和大腿的照片。

官：被告行為雖然立心不良 但不致有違公德

曾官裁決指，被告區文浩拍下2組8張和13張照片，均只拍到事主外衣背部、臀部和腿部，沒有拍到私密部位，即露出或僅有內衣遮蔽的生殖器官、臀部、肛門或胸部。曾官續指根據閉路電視片段，被告手持電話垂直貼腰，與事主之間有一定距離，以水平角度拍攝，僅見部份大腿，難言拍攝裙底。曾官續指如明顯偷拍失敗的話，角度理應愈拍愈低，然而第1組相片角度猶比第2組低，故步步進逼說法說不通，其距離亦不可能拍到裙底。曾官又指，事主被拍下的部位也難言不想人看得到，故被告雖然立心不良，行為明顯冒犯他人，令人厭惡，但不致有違公德，裁定2罪罪脫。