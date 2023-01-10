48歲地盤工摸13歲繼女胸認罪候判 官指二人行為近似性交

被告C.G.L.，48歲，承認2021年8月7日，在一單位非禮13歲女童X；另在同年8月15及22日，向X向作出嚴重猥褻行為。辯方求情指，被告對於做出傷害了家人的事感到後悔，同意其行為屬破壞誠信。而其妻亦有替他撰寫求情信，希望法庭考慮案中不涉使用暴力或威嚇元素。惟法官卻指受害女童表現不情願，被告似乎是利用其繼父身份使女童就範，且其行為非常嚴重，動作近似性交行為。

48歲地盤工前年8月連續3個周末在黃大仙住所非禮13歲繼女，伸手入衣內搓弄胸部，要繼女跨坐身上磨擦陽具等。地盤工今早於區域法院承認兩項向16歲以下兒童作出嚴重猥褻行為罪及1項非禮罪，還押至3月7日判刑，以待索取被告心理報告及事主創傷報告，期間被告須還柙候判。

被告 要求 X 替他按摩

案情指，X案發時與生母、妹妹及被告同住，前年8月7日晚上約10時半，被告C. G.L.到13歲繼女X房間內借用iPad，當時被告身穿T恤短褲，X穿睡裙和背心內衣。被告其後脫下上衣，要求X替他按摩，然後掀起其睡裙和背心內衣，雙手打圈搓弄胸部10分鐘。X當時感到害怕，被告再用右手推倒X到左臂，續用右手搓胸10分鐘。被告其後離開房間，案發時X生母與妹妹在另一房間睡覺。

被告叫 X 坐在其陽具上

下一個星期日早上7時半左右，被告重施故技，搓胸10分鐘後，叫X坐在其陽具上，被告上下移動10分鐘，令X下體和臀部感到痛楚，而X亦感覺到被告勃起。被告後來突然抓住X右手，拉其手叫其搓揉陽具，X一直掙扎惟不夠力，手背隔著內褲觸碰到陽具。由於X不情願故被告離開房間。

X 感覺到被告 陽具 勃起

7日後早上約7時半，被告再度依樣葫蘆，只穿內褲搓弄X胸腹，拉手摸陽具時觸碰手背約10分鐘。X再不情願地按要求跨坐被告身上，X感到陽具勃起觸碰到下體上下移動10分鐘。兩個月後X將上述事件告知學校社工，隨即報警處理。被告5日後被捕，警誡下承認「我有摸佢胸」。