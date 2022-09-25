5成中學生有抑鬱焦慮壓力徵狀 整體與父母關係不合格

浸信會愛羣社會服務處「兒童及青少年身心健康服務」調查發現，約五成受訪中學生有不同程度的抑鬱、焦慮或壓力徵狀，當中出現中度至非常嚴重的相關徵狀分別有26.4至51.3%。整體受訪學生與父或母親的關係狀況不合格，分析發現家長因自己問題而責怪子女，將對青少年精神健康構成最大的負面影響。團體建議家長與子女發生衝突的一刻，切記要停止叫駡等激烈的衝突行為，平時則可多聆聽子女，並建立接納不同意見的習慣。 逾3成學生現中度至非常嚴重抑鬱或焦慮 浸信會愛羣社會服務處「兒童及青少年身心健康服務」自2011年定期調查全港中學生精神健康，本年度於去年10月至今年6月收集1,192份有效學生問卷。結果顯示，透過學術與臨床研究的《情緒自評量表》，受訪中學生有不同程度的抑鬱(48.7%)、焦慮(58%)或壓力(55.8%)徵狀，當中有學生出現中度至非常嚴重的抑鬱(35.5%)、焦慮(51.3%)或壓力(26.4%)，須尋求專業協助。

學生的抑鬱焦慮壓力徵狀 抑鬱徵狀︰

「感到很難自動去開始工作」、「覺得自己對將來沒有甚麼可盼望」及「好像不能再有任何愉快、舒暢的感覺」。 焦慮徵狀︰

「憂慮一些令自己恐慌或出醜的場合」，與身體警號相關的項目︰「感到口乾」及「感到顫抖」 壓力徵狀︰

「我覺得自己消耗很多精神」、「我感到很難放鬆自己」及「我感到忐忑不安」。