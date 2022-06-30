5歲癌童Sheldon獲善心人贈禮物打氣　出院後奇蹟可重新走路

患上罕見癌症「神經母細胞瘤」的5歲小鬥士朗賢Sheldon，去年遠赴西班牙求醫惟失敗告終，現正在港接受化療及免疫治療。其母親昨日(29日)社交媒體專頁「神母小戰士Sheldon」發文指，早前獲善心人士主動聯絡，對方與工作夥伴為了支持Sheldon，集合一群供應商贊助他玩具，而且特別為他繪畫一個卡通人像以作鼓勵，更讓他們無限次享用親子餐廳，直言對方充滿愛心的行動令他們很感動。

帖文又指，對方身為老闆，仍在30多度的炎夏親自搬運禮物到Sheldon的住所，而該些書本及玩具也是特別挑選，對方亦鼓勵Sheldon要戰勝病魔，健康地到餐廳吃喝玩樂。

出院後現奇蹟能重新走路

Sheldon母親續說，或許是善心人的禮物成為Sheldon的其中一個康復動力，在出院後竟然奇蹟地可以重新走路，令她甚為感恩。為了獎勵兒子，他們日前帶他到這個親子主題餐廳遊玩，並感恩在生活上和醫院裏同樣遇到愛錫Sheldon的支持者，「他們的一個笑容、一個問候、一句加油、一個禱告、一份心意、一個分享，通通也很窩心」。

她又稱，磁力共振(MRI)報告還未出，若有消息會盡快告訴大家。

年僅5歲男童朗賢Sheldon，一年前發現患有惡性腫瘤「神經母細胞瘤」第四期，確診兒童癌症，經過一年的化療、電療、抽骨髓等治療後，Sheldon病情復發，早前曾獲眾籌幫助，遠赴西班牙嘗試新藥治療。遺憾新藥也無效，於1月底返港再接受治療。

5歲小鬥士朗賢Sheldon