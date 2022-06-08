5貓過輕缺水 汽車售貨員認罪 判100小時社服令

一名36歲的汽車售貨員，獨居於深井碧堤半島，5年前因朋友移民而領養對方5隻貓，去年9月被鄰居發現其中一隻白貓十分瘦弱，其獨居單位亦傳出惡臭，於是報警。警方在他的單位發現該5隻貓，因主人疏忽照顧患病，如體重過輕、缺水等。

被告溫緯星承認於2021年9月25日，在深井碧堤半島某單位不合理地忽略，為5隻貓提供獸醫服務，而導致動物受到不必要痛苦。他早前承認一項殘酷對待動物罪，今日於西九龍裁判法院被判處100小時服務令。

愛協要求被告補償 71,100 元住宿費

控方指，愛護動物協會事發後收留了5隻貓咪，要求法庭頒令讓被告補償71,100元的住宿費。辯方則指，被告每個月要花費5,000元照顧貓咪，並且提供充足糧食，又引述法庭早前索取的報告內容，稱如果被告當年沒有出於好心，從離港朋友手上收養5隻貓咪，該些貓咪或會被棄養，認為愛護動物協會要求補償的金額過高。再者，被告財政緊拙、負債累累，疫情期間自家生意更加一落千丈，根本無法負擔費用。

官：忙碌及財務問題絕非藉口

主任裁判官徐綺薇判刑時指，動物應被尊重及善待，不應受到痛楚，主人有責任為寵物提供獸醫服務及乾淨的居住環境；辯方早前求情時援引多年前的案例，希望本案可以罰款方式處理，但現時社會越來越重視殘害對待動物的行為，罰款在本案而言並不合適。從報告可見，被告承認過錯，但歸咎於工作忙碌及財務問題上，此絕非藉口；不過考慮到被告有真誠悔意，第一時間認罪，決定判處100小時社會服務令。補償令方面，徐官指被告因為創業而欠下超過2百萬元債務，明白其財政上有困難，因此不用他向愛護動物協會補償住宿費，愛護動物協會可考慮以其他方式追討費用。