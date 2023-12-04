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2023-12-04 16:38:41

5雙程證男涉售假LV時裝展員工證 冒認保安騙取3萬

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警方當晚檢獲懷疑虛假LV時裝展通行證。(警方圖片)

警方當晚檢獲懷疑虛假LV時裝展通行證。(警方圖片)

國際名牌Louis Vuitton（LV）上周四(11月30日)晚上在尖沙咀星光大道舉行2024初秋男裝時裝秀，為LV「天橋」首度落戶香港，只限受邀人士參與。5名持雙程證內地男子涉售賣虛假活動通行證，及謊稱自己為時裝展保安可帶人進場，共騙取約3萬港元，被控以欺騙手段取得財產罪，案件今日(12月4日)於九龍城裁判法院提堂，為待警方進一步調查，裁判官押後至明年2月26日再訊，5名被告申保釋被拒，還柙候訊。

押後2月26日再訊 申保釋被拒

5被告為王俊超（34歲，無業）、范雪峰（37歲，售貨員）、趙凱（35歲，商人）、嚴二偉（39歲，無業）、李毅（25歲，無業）。王俊超、范雪峰及趙凱被控於11月30日在尖沙咀梳士巴利道18號維港文化匯，以欺騙手段，即出售兩條假LV時裝展員工腕帶及兩張假LV時裝展員工通行證，而不誠實地取得羅鈺亭及鄧粵文各人民幣1,000元及4,050港元，折合共10,309港元。范雪峰另被控抗拒警務人員罪，控罪指於同日在梳士巴利道18號香港瑰麗酒店車道外，抗拒執行職責的警務人員。

嚴二偉於同日同地假扮LV時裝展保安及聲稱能夠帶韓子怡及王鍩雯進人LV時裝展場地，而不誠實地取得折合共11,797港元。李毅被控於同日同地以欺騙手段出售四條假LV時装展員工腕帶，不誠實地取得4名不知名人士的8,000港元。

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