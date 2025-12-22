5.5米高「百變提子水晶球」照亮尖東 警方冀增防騙意識

警隊的防騙吉祥物「提子」憑著其可愛趣致的造型深入民心。警隊公共關係部再度與東尖沙咀地產發展商聯會合作，即日起至27日舉辦「提子Bling Bling『照』尖東2025」活動，除打卡裝置與燈飾，亦結合科技互動新元素。此外，本月「提子」還有兩大焦點防騙宣傳，包括早於月初啟播的第五季《提子動畫廊》，以及與恒基合作的「提子」公仔聖誕樹，宣傳防騙信息。

「提子Bling Bling『照』尖東2025」活動設有4大打卡位，焦點之一是設於尖東百周年紀念花園噴水池上方、高達5.5米的巨型LED球體「百變提子水晶球」，播放「提子」10種表情及聖誕水晶球動畫。花園上方亦架設巨型天幕，掛上以「提子」造型設計的燈飾，營造沉浸式的「提子聖誕步道」。