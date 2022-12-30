52歲中醫涉捏女病人乳頭 事主驚慌叫停：被告說兩邊要平均

事主X供稱，她有長達約20年頭痛症狀，在其教會師母推薦下，向被告尋求治療，案發前曾共3次接受被告治療，在這幾次期間，被告會先一邊吩咐X做伸展運動，一邊問診，其後坐下來按壓肩膀、手及頸部等，再躺在床上按壓大腿關節等部位，且第三次於大角咀診所治療時，X在同日亦需要到長沙灣教會事奉，被告更協助她返回教會，故認為他是正人君子。

被告 觸乳房邊稱要「捏鬆啲」

X續指，在涉案第四次治療時，被告不是一如既往的情況，而他只是按壓X的頭數下後，已立即叫她躺在床上，及後被告以右手透過X的衣領背面伸入，直至到其右腋下，再接觸其右邊乳房的旁邊，當時已經不懂應對及極為驚慌，同時被告提到「呢啲位係要捏鬆啲，捏鬆啲」 ，之後他再往其乳頭「捏」，X心想「耶穌救命」，並大喊「夠啦」，被告亦馬上縮手，但他仍然一本正經地講出「兩邊要平均㗎」，之後又觸摸其左邊乳房幾下。X再指，她其後轉身及面向天躺在床上，被告站立在其右邊並伸手按壓其肚腩，且隔著內褲伸手「捏」其左邊大腿內側，同時被告的手掌近手腕位輕輕擦過X的陰部，故她認為被告是惡意作出這些非常反感及噁心的行為，不想再光顧他。

辯方盤問時，指X為何需要到警署補錄第二份口供，X稱在錄第一份口供時，警署當日遭人圍剿，導致草草收場，極之匆忙，只是不詳盡的口供，她最後是被動地收到警察落口供。辯方續指出，被告曾用兩隻手觸摸X的大腿內側近腹股溝位置，而X表示雖然看不到，但感覺到是「一隻手」，及按壓其腰部及盤骨。