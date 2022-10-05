54歲男商人駕快艇超載 螺旋槳擊斃女乘客認6罪

54歲男商人2019年駕駛快艇到西貢大浪灣時超載，男商人疑為免被大浪沖到灘上擱淺將快艇調頭，快艇螺旋槳意外擊中52歲女乘客重傷致死，事後教唆同船乘客掩飾超載。男商人今早於區域法院，承認1項違反條件及限制和5項煽惑他人明知地提供虛假資料以誤導警務人員罪，另否認1項危及他人在海上的安全罪受審。

被告承認超載

被告董波承認於2019年10月19日在香港，身為一艘本地船隻的船長，即開敞式遊樂船「Miss Conduct Junior」的船長，在無合理辯解的情況下，違反船隻正式牌照或臨時牌照的附加條件或限制，即該船隻運載16人，超過獲允許運載總人數；於2019年10月19日至2019年11月8日期間，煽惑RYAN Immalee Clair 、何狄遜、方芷曛、DALIPE Teddie Mart Clemente和黃志強明知地提供虛假資料，以誤導香港警務處警務人員，表示在2019年10月19日，開敞式遊樂船「Miss Conduct Junior」上只有11人。被告另否認2019年10月19日在香港身為開敞式遊樂船「Miss Conduct Junior」船長在無合理辯解的情況下危及洪小媛及附近其他人的安全，即當洪小媛及其他人在船隻附近時，董波啟動船隻引攀駛走。

死者背部有兩 處裂傷 露出肺部和脾臟

案情指，開敞式遊樂船「Miss Conduct Junior」屬被告董波所有，允許運載總人數為12人。2019年10月19日被告為船長，下午約4時駕駛載着乘客向西貢大浪灣大灣沙灘駛去，當時天氣良好，海面間中有約1.5米高的大浪。接近沙灘時船隻引擎曾停下然後重新啟動，當時該船隻沒有下錨或升起引擎，船上有約8名乘客包括死者洪小媛下水，被告和另外4人留在船上。海浪推橫船身以致左舷面向沙灘，被告重新啟動引擎右轉駛離，螺旋漿擊中死者背部大量出血，有人救起死者並報警求助。死者背部有2處深裂傷，露出肺部和脾臟，近臀部位置有另外2處深裂傷，有血液緩慢渗出，左上臂亦有一處深裂傷，送院不治，死因傷勢與受嚴重螺旋漿傷害吻合。