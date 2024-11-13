57歲男涉社交平台發布煽動訊息 還柙12.30再訊(更新)

警務處國家安全處昨日（12日）於紅磡區拘捕一名57歲男子，涉嫌違反《維護國家安全條例》第二十四條「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪。國安處今日（13日）上午正式落案控告他一項「明知而發布具煽動意圖的刊物」罪。案件於今午在西九龍裁判法院提堂。

消息指為前社民連成員

被告周劍豪暫毋須答辯。裁判官應控方申請將案押後至12月30日再訊，以待控方進一步調查，包括檢取涉案手提電話及電腦的資料，期間被告需還柙。據了解，被捕男子是前社民連成員，報稱任職雜工。