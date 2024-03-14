57載華富邨重建 擬首期兩座2026年遷 優先買綠置居

據悉，安置華安樓及華樂樓住戶的華景街公營房屋項目將於2026年底入伙，涉約1,200伙，足夠兩廈住戶全數遷入，而受重建影響戶亦可在公布清拆安排後至目標清空期前，優先選購居屋和綠置居的資格，包括「綠置居2023」長沙灣麗玥苑。合資格受重建影響戶亦可選擇領取現金津貼，代替入住公屋。據悉，房委會亦會向受影響住戶提供搬遷津貼，一人住戶津貼額為10,030元，2至3人家庭津貼額為17,300元。商戶則可選擇經投標搬遷至房委會轄下其他街市檔位，或領取一筆過替代津貼。南區區議員張偉楠表示，華安樓及華樂樓與餘下3幢大廈的遷置屋邨分涉「華景街」和「華富邨以北」兩幅土地，而兩個遷置項目落成時間有先後，故須分拆成1A期和1B期，但「華富邨以北」因地盤斜坡較斜等問題，有機會延工。他又指，雖然華富邨重建戶或會與彩虹邨重建戶競爭同一批資助出售房屋，但相信選擇較多，競爭不激烈。