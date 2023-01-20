59歲李廷川歌唱比賽曾贏張學友 認與13歲女童非法性交判囚39個月

曾在《歡樂今宵》擊敗歌手張學友的近六旬兼職游泳及結他教練李廷川，在2011年認識當時女友的13歲妹妹，翌年為女友妹妹上課時多次觸摸其私處及與她性交，他在區域法院承認非禮罪以及與年齡在16歲以下的女童非法性交等4罪。案件今日移師至九龍城裁判法院判刑，終判囚39個月。
控方案情指，被告自2011年起應當時女友Y要求，教她13歲的妹妹X游泳和音樂。被告每星期會駕私家車載X到荔枝角公園游泳池上課，在某次下課送X回家時，被告在車內伸手入X短褲及摸她私處約10秒。被告又曾帶X到大浪灣游泳，遊到防鯊網附近，他隔着X泳衣摸X私處約6分鐘。被告另曾在柴灣的辦公室內教導X口交，並吮X的手指作示範;及在其旺角寓所內與X非法性交，期間被告沒有使用安全套。被告6年後被捕，警誡下稱當時對X產生感情，雖然他知道X年紀，但仍認為有可能發展成情侶。
辯方求情指被告熱心公益
葉官今判刑時，引述辯方求情，指被告熱心公益，致力推動年輕人音樂發展，自2005年起加入不同義工團隊，曾幫長者剪髮、教導遊泳、彈結他及協辦街頭表演等。辯方求情時，另提到被告年輕時參加過很多歌唱比賽及獲獎，曾經有意成為歌手，但遭家人反對，而被告對案中事主是動了真情，亦交往了數年，曾打算與事主結婚。
葉官續指，雖然辯方稱案件不涉及違反誠信、亦無利用地位或威逼事主等因素，但被告有多年職場經驗及社交圈子廣闊，其人生經驗與事主相差甚遠。葉官又指，明白被告和事主當時為情侶關係，但被告案發前為事主胞姐男友，而事主年僅13歲，其心智未成熟，容易受較年長和輩份較高的人影響，被告作為事主游泳及音樂導師，更能輕易取得事主信任，故未必沒有違反誠信的情況。
性交時沒有使用安全套
葉官另指，被告在2011年6月三度猥褻侵犯事主，同年7月與事主性交時沒有使用安全套，沒有顧及傳染性病或令事主懷孕的風險，更是本案加刑因素，並提到就侵犯兒童案件，法庭判刑時須阻嚇後來者、表達社會的不齒和痛恨、及平伏事主或其家人的傷痛。
事主X亦為被告寫了求情信
最終考慮到心理報告指被告沒有孌童癖，無證據指事主因事件而留下創傷，事主亦為被告寫了求情信，以及被告在案中案審結後認罪，葉官將量刑起點訂在監禁40個月，另因他熱心公益而酌情減刑1個月，終判囚39個月。
被告李廷川，59歲，報稱現時在印刷廠工作，被控於2011年6月11日至7月31日期間，分別在西灣河一私家車內及大浪灣海灘猥褻侵犯13歲的女童X；另於柴灣祥利工業大廈4A室廁所內向女童X作出嚴重猥褻行為，以及於旺角某單位內與女童X非法性交。