59歲牙醫涉診所內非禮兩女子脫罪 官：控方未能毫無合理疑點下舉證

大埔一名牙醫涉於2015年至2021年間，先後在其獨自經營的牙醫診所內非禮兩名女子，被控兩項非禮罪。他早前否認2項非禮罪，今日（9日）在粉嶺裁判法院被裁定全部罪名不成立。裁判官對於2名事主的說法有所保留，認為控方未能在毫無合理疑點下成功舉證。

控罪指，被告鄧樹森，報稱牙醫，控罪指他分別於2021年4月27日及2015年5月13日，在大埔翠屏商場2樓8號舖「鄧樹森牙醫診所」猥褻侵犯女子X及Y。

官：同意辯方指被告專注工作時而無心接觸 純屬誤會

裁判官陳炳宙裁決時指，根據事主X的證供，她稱被告右前臂橫放於她的乳房，左右移動3至5次，又稱雖已注射麻醉藥，但仍然清醒。陳官指當時脫牙手術仍未開始，X應知道自己正被猥褻侵犯，應立即離開診所。若被告真的如此猖狂，X無理由繼續留下，讓被告有進一步侵犯的機會。陳官又引述X作供指，她交叉雙臂放於胸前作保護，被告繼續多次用前臂壓向她的胸口。陳官認為她已用雙臂保護，被告不須再用前臂接觸乳房，若事實如此，反而同意辯方指是因被告專注工作時而無心接觸，純屬誤會。



陳官對於Y指診治過程中，由始至終張開眼睛，但為避開手術燈光而四周張望的說法，存有保留。Y亦指於案發約6年後，在互聯網上看到另一單相關事件的報道，便相信自己曾被非禮。陳官指Y在該6年間，不肯定被告是否非禮她，卻只因一篇報道而變成肯定被告非禮她，故不能排除她在時間消逝，記憶模糊的情況下，被該文章耳濡目染。在缺乏證據支持下，憑Y片面之詞作事實裁定是不穩妥的，故控方未能在毫無合理疑點下成功舉證。