6位明愛專上學院社會工作課程學生 獲利希慎基金資助全額學費

明專社會科學院院長徐明心(右排二)、副院長朱昌熙(右排一)及6名同學包括(左起)祖文廸、吳嘉凝、羅麗娜、SYEDA SADAF IMRAN、郭麗儀及葉沙芭(螢幕顯示者)與利希慎基金總裁何宗慈等代表見面。(明愛專上學院提供)

利希慎基金早前向明愛專上學院捐助319萬港元成立一項專為少數族裔而設的「教育里程碑獎學金」(Educational Milestone Scholarships)，為得獎者提供升學機會，並支持他們在社會工作或健康護理行業發展。得獎者不止是貢獻少數族裔社群，而是服務整個香港社會，並達致「SERVE」的目標—Solidarity、Empowerment(團結)、Re-orientation(重新定位)、Variety(多樣性)及 Embodiment(體現)的目標。明愛專上學院湯羅鳳賢社會科學院共有6位修讀社會工作課程的學生獲得全額學費資助。

6位學生分別是葉沙芭、羅麗娜、郭麗儀、SYEDA SADAF IMRAN、吳嘉凝及祖文廸。他們分別正在就讀社會科學（榮譽）學士、社會工作（榮譽）學士（兼讀制轉制課程）或社會工作高級文憑。

祖文廸是本港少數的孟加拉裔社工，他現於扶康會從事全職社工，而他更是2名孩子的父親，要兼顧學業、家庭及工作絕不容易。他於復康機構工作超過10年，他早前在機構成立了一隊共融單車隊，讓來自天水圍中小學學生、家長及教師一同參與單車運動，這個項目讓孩子們在新冠疫情期間，有恆常運動及社交的機會。

祖文廸曾就讀明愛專上學院的社會工作高級文憑，現正就讀社會工作(榮譽)學士(兼讀制轉制課程)三年級。作為一個年長生及富有經驗的社工，祖文廸期望在工作上繼續推廣社會共融，讓殘疾人士有更多的不同的機會以及享受生活。他坦言視社工為終生工作，他會學以致用，將學習得到的知識及技能於工作上融匯貫通，回饋社群。他短期目標是擴展單車隊，並帶單車隊衝出香港。

吳嘉凝(Sara)現為明專社會工作高級文憑(兼讀制)的學生，她在本港出生及長大，她懂得中文及泰文，現於香港聖公會聖基道兒童院工作，主要負責照顧兒童及處理文書工作。Sara指，九龍城區有不少泰國人聚居，而九龍城區亦正在重建翻新，她認為社工可以成為橋樑，促進重建及翻新過程。Sara認為，學習過程及工作經驗讓她的目標更加明確，而且令她懂得如何有效率地與服務使用者溝通。

此獎學金為期五年，而申請人本身獲得明愛專上學院社會工作高級文憑或學士學位取錄，申請獎學金後再經評審委員會評選，並根據他們的學習動機、工作經驗及對工作的遠景等準則進行評選。是次6位同學獲得全額學費資助，部分同學獲得生活費資助。