6月零售銷貨值升19.6%勝預期 珠寶首飾鐘錶按年激增64.3%

本港6月零售業總銷貨價值為331億元，按年上升19.6%，高於市場預期的19.1%，亦是連續7個月錄得按年升幅，今年上半年零售銷貨值累計升20.7%。6月不少類別銷貨價值均錄得按年雙位數增長，包括珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物升逾六成。政府指零售銷售前景維持良好，香港零售管理協會就認為，上半年的升幅主要受惠於去年低基數效應。

政府統計處公布6月零售業總銷貨價值臨時估計為331億元，扣除其間價格變動後，比去年同月上升17.5%，當中網上銷售佔6.7%達22億元，按年跌3.3%。期內多個零售商類別的銷貨價值按年均有上升，包括珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物增64.3%、藥物及化妝品升49.4%、服裝升34.2%。不過，同期的新鮮或急凍魚類及禽畜肉類銷貨值跌14.6%，超級市場和家具及固定裝置亦分別少3.5%和6.4%。