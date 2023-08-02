6月零售銷貨值升19.6%勝預期 珠寶首飾鐘錶按年激增64.3%

本港6月零售業總銷貨價值為331億元，按年上升19.6%，高於市場預期的19.1%，亦是連續7個月錄得按年升幅，今年上半年零售銷貨值累計升20.7%。6月不少類別銷貨價值均錄得按年雙位數增長，包括珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物升逾六成。政府指零售銷售前景維持良好，香港零售管理協會就認為，上半年的升幅主要受惠於去年低基數效應。
政府統計處公布6月零售業總銷貨價值臨時估計為331億元，扣除其間價格變動後，比去年同月上升17.5%，當中網上銷售佔6.7%達22億元，按年跌3.3%。期內多個零售商類別的銷貨價值按年均有上升，包括珠寶首飾、鐘錶及名貴禮物增64.3%、藥物及化妝品升49.4%、服裝升34.2%。不過，同期的新鮮或急凍魚類及禽畜肉類銷貨值跌14.6%，超級市場和家具及固定裝置亦分別少3.5%和6.4%。
政府料多項因素支持本地消費
政府發言人表示，受惠於訪港旅遊業復甦和正面消費氣氛，零售業總銷貨價值在6月按年繼續明顯上升。他續指，零售銷售的前景維持良好，而訪港旅客人數在未來數月將進一步上升，加上勞工市場情況改善，以及政府多項鞏固經濟復甦動力的措施，如發放消費券，都支持本地消費需求。
零售協會：去年基數低
香港零售管理協會執行總監羅振邦回應上半年錄得的20.7%升幅指，主因為去年本港仍未恢復通關，沒有旅客訪港令基數較低，而上半年的零售額仍與2018年有逾兩成差距。他續說，6月是零售業的傳統淡季，但同樣因去年出現低基數效應，使今年6月出現溫和增長。
至於7月的銷情估計，羅振邦稱這是疫情後首個暑假，加上有消費券作用，使消費者更願意購物，又透露有七成半受訪商戶相信生意會有單位至中雙位數增長。