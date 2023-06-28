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2023-06-28 12:21:56

6男涉與14歲女童非法性交被控　其中教師及消防員申保釋獲批

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6男涉與14歲女童非法性交被控，其中教師及消防員申保釋獲批。(資料圖片)

6男涉與14歲女童非法性交被控，其中教師及消防員申保釋獲批。(資料圖片)

一名14歲女童被揭發透過交友程式認識6名男子後，分別與他們發生性行為，該6名21至40歲的涉案男子其後被警方拘捕，控以非法性交等罪，案件早前押後至8月16日再訊。當中涉案1名教師及1名消防員今日(28日)在高等法院申請保釋獲批，教師准以現金及人事擔保5萬元保釋，消防員就准以現金及人事擔保20萬元保釋，期間均不得離港及接觸控方證人。

防員另被控非法肛交  尚有3人在

兩名申請人為譚X竣（25歲，教師）及曹X庭（28歲，消防員），他們與另外4名被告，包括黃X康(25歲，自僱YouTuber)、陳X明(30歲，地政主任)、吳X正(21歲，工程實習)及文X榮(40歲，教師)，各被控一項非法性交控罪對象同為14歲女童X。當中報稱任職消防員的曹X庭，另被控一項與21歲兒童非法肛交，指他於2023529日，在葵涌旭逸酒店某室與14歲少女作出肛。此外，據庭上透露，還有3名涉案人士在逃。

事緣警方於本月5日接獲一名女子報案，指懷疑其14歲女兒於4日在港鐵旺角站被人盜取手提電話。警方將案件列作盜竊，期間發現該名少女手臂及腿部有瘀傷，經調查後，發現她早前透過手提電話交友程式認識數名本地男子，並懷疑與他們分別發非法生性行為，警方調查後，昨日(19)在全港各區拘捕6名年齡介乎2140歲的本地涉案男子

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