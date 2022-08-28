63%青少年害怕日後除下口罩與人相處  或現社交退縮現象

香港路德會社會服務處轄下綜合青少年服務中心組的生命教育工作小組調查發現，63%人表示憂慮日後除下口罩與別人相見，48%人表示比疫情前更害怕面對面的社交場合，另有近四成者指因要遵守社交距離措施，與人聚會時有罪惡感。在長期的社交距離措施限制下，22%人表示對與人的溝通能力下降，增加擔心未來前景的壓力。 應屆DSE畢業生︰缺乏機會在交場合識新朋友 團體於6月1至30日期間，以問卷形式向全港中學生進行「社交距離措施下對中學生的影響」問卷調查，並成功收回1,051份有效問卷。 應屆DSE畢業生Daisy指，平日主要以電話與相熟同學溝通，缺乏在社交場合認識新朋友的機會，坦言在社交距離措施下，漸漸與朋友產生疏離感，「因為不能一大班人外出，只能跟隨限制人數聚會，沒有被邀請的人便會不開心，久而久之就更疏遠。」即將升讀大專院校應用社會科學副學士課程的她指，由於疫情已不能參加迎新營等活動，期望新學年疫情放緩，能有機會認識更多新朋友。

綜合青少年服務中心主管朱家賢分析指，調查結果顯示，青少年長期配戴口罩生活，逐漸習慣將自己的表情及情緒隱藏，不只欠缺練習用表情表達自己、讓人觀察自己情感，更會害怕除下口罩與人相處，日後或會出現社交退縮的現象，難與現實社交接軌。疫情下中學生與朋輩實體接觸的機會大幅下降，除了擔心外出會增加染疫風險外，亦需要考量外在因素如：家長在高感染率下的反對外出，朋輩擔心染疫而不願外出等，面對著想與朋輩實體接觸，但又不能外出的「社交挫敗」下，漸漸減低其社交意欲，長期缺乏社交下有機會誘發隱蔽危機。 學校可舉行小組活動讓青少年適應 是次進行研究的生命教育工作小組建議，學生宜重視及覺察自己的社交需要，嘗試於疫情下盡力保持與人交流的動機和建立良好的朋輩關係等。另外，小組亦建議在社交距離措施放寬的前題下，學校可舉行更多以人數較少的小組活動，讓青少年先以小組形式參與，使其慢慢適應社交接觸並重建正常的社交需要，待青少年逐漸適應後再延伸至規模較大的活動，加強青少年的社交動機及建立成功感，學校亦可加強與非牟利機構協作，讓有需要的青少年能於學校以外的場合得到支援。



小組認為，與青少年事務相關的公營政策部門或委員會，為疫下青年調撥更多資源，令他們更容易得到社交培訓，以裝備及加強在疫情下缺乏的機會，並能夠對未來有更強的信心，同時亦讓僱主做好期望管理，讓疫下成長而進入職場的青少年，有提供足夠的空間發揮其效能。