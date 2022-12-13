65歲中醫稱驅鬼迫16歲女指插母肛門　否認7罪明年續審

中學女生去年與男友分手後，遭其深信鬼神之說的母親懷疑被下「降頭」，更懷疑女生的同學「被鬼跟」，找來1名六旬男中醫進行驅鬼儀式。男中醫被指在「儀式」中非禮兩名女生被捕。他今日於區域法院就非禮及以虛假藉口促致他人非法性行為等7罪受審。

控方開案陳詞指案發時間，X與母及同學Y同住，而被告則是她們的家庭醫生。X母自前年開始便深信鬼神之說，在去年2月X與男友分手後，X母便深信X被對方下「降頭」，又相信Y被鬼跟，故安排被告替X及Y驅鬼。

被告稱要把 X 體內的鬼轉去其母身上

首次發生於前年2月14日，X與母在住所中接受被告的「儀式」。被告着X脫光衣服，接着用右手2隻手指插入X肛門數分鐘，並指肛門是「陽極」通道，故需要透過該處辟走降頭的鬼。期間被告更像是唸符咒般唸唸有詞，最後以手掌推X胸部一下完結。被告在另一日又指要替X辟邪，要求X坐在暖水盒上，他取出一個「佛牌」掃X全身，包括X私處及乳房。及後被告又稱要把X體內的鬼轉去其母身上，遂叫2人脫衣裸體臥在床上，把蘆薈塗在X手指，要求X指插其母陰道及肛門，但X不願意，被告遂捉起X手插入其母肛門。