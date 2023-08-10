67歲男子及50女傭飲用未經烹煮竹筍汁疑中毒

衞生防護中心今日(10日)表示，正調查一宗懷疑生竹筍中毒的個案，涉及一名67男子及50歲女傭。兩人早前飲用未經烹煮的竹筍汁，並出現頭痛、心悸及四肢麻痺等徵狀，兩人目前情況穩定，衞生防護中心調查仍然繼續進行。署方又提醒市民切勿進食未經烹煮的竹筍。

衞生防護中心表示，男病人於本月8日從美孚一店鋪購買新鮮竹筍，女病人同日在家中將未經烹煮的竹筍榨汁。兩人於當日飲用竹筍汁後約十分鐘，出現頭痛、暈眩、心悸、噁心、四肢麻痺和呼吸急速等徵狀。女病人的病徵於1小時後消失，並沒有求醫。男病人病徵持續並於同日到伊利沙伯醫院急症室求診，無須入院，兩人現時情況穩定。

未經烹煮的竹筍含有氰甙可致中毒

中心發言人指出，未經烹煮的竹筍含有氰甙，吃下足夠分量未經烹煮的含氰甙植物例如竹筍，可引致中毒。含氰甙的植物應切成小塊，浸泡在水中，並以沸水徹底烹煮後方可供安全食用。

​發言人解釋，天然毒素存在於多種植物內，當中有些是人們常吃的食物，包括竹筍。人類急性氰化物中毒的臨床症狀包括呼吸急速、血壓下降、脈搏急速、眩暈、頭痛、胃痛、嘔吐、腹瀉、精神錯亂、顫搐和抽搐。當氰化物攝入量超過個人的解毒上限，可引致氰化物中毒死亡。

發言人呼籲市民應避免進食未經烹煮的竹筍，以免中毒。兒童、長者及身體欠佳者等須加倍留意。如出現中毒的病徵，應立即求醫，並盡快接受治療。