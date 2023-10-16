67.1%人願用AED除顫施救 使用信心僅4.73分

拯救心臟驟停的患者愈早為他們做除顫器急救，生存率可大大提高。香港紅十字會調查發現，67.1%受訪者指，若陌生傷病者有需要，會嘗試使用自動體外心臟去纖維性顫動器(AED)為其急救；但僅21.1%人能夠正確指出當傷病者仍有意識時，不應該使用AED。以十分為滿分，受訪者對使用AED的信心平均只有4.73分。紅十字會指，在多數市民願意幫助他人的基礎上，會方將能更集中推廣相關知識及鼓勵安裝AED。
香港紅十字會委託香港中文大學傳播與民意調查中心於7月19至8月11日期間，訪問1,001名15歲或以上港人。雖然53.8%人有見過或聽過AED，並有50.7%人正確指出在緊急情況下，任何人包括未接受訓練的人都可用AED，但僅21.1%人能夠正確指出當傷病者仍有意識時，不應用AED。48%人可正確指出當啟動AED後，AED首先會「指示施救者為患者貼上電極片」。
受訪者對使用AED的信心平均只有4.73分。57.3%擔心不正確用AED會傷害到病者或自己，亦有42.4%憂AED急救會令自己冒上法律風險。紅十字會指，未來相關工作的重點是鼓勵更多市民主動尋找網上資源學習急救和使用AED，或日常多留意AED放置位置，並建議不同界別的機構於社區增設AED供大眾使用，包括公共交通地點、商場和運動場所等。另外，紅十字會有開辦收費「自動體外心臟去纖維性顫動法證書課程」，而YouTube頻道亦有「睇動畫學急救(AED篇)」；消防處設有免費心肺復甦法及自動心臟除顫器課程(課程編號: Press to shock)及相關教學影片，供有心人學習。