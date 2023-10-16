67.1%人願用AED除顫施救 使用信心僅4.73分

拯救心臟驟停的患者愈早為他們做除顫器急救，生存率可大大提高。香港紅十字會調查發現，67.1%受訪者指，若陌生傷病者有需要，會嘗試使用自動體外心臟去纖維性顫動器(AED)為其急救；但僅21.1%人能夠正確指出當傷病者仍有意識時，不應該使用AED。以十分為滿分，受訪者對使用AED的信心平均只有4.73分。紅十字會指，在多數市民願意幫助他人的基礎上，會方將能更集中推廣相關知識及鼓勵安裝AED。

香港紅十字會委託香港中文大學傳播與民意調查中心於7月19至8月11日期間，訪問1,001名15歲或以上港人。雖然53.8%人有見過或聽過AED，並有50.7%人正確指出在緊急情況下，任何人包括未接受訓練的人都可用AED，但僅21.1%人能夠正確指出當傷病者仍有意識時，不應用AED。48%人可正確指出當啟動AED後，AED首先會「指示施救者為患者貼上電極片」。