68歲女子染登革熱 居金獅花園二期 潛伏期沒有外遊

衞生防護中心今日(28日)正調查一宗本地登革熱個案。該名68歲女子日前出現發燒和皮疹，其後到醫院求醫，證實對登革熱病毒呈陽性反應。她目前情況穩定。 該名68歲女子，有長期病患，居於大圍金獅花園第二期。她在本月23日出現發燒和皮疹，25日到香港浸信會醫院求醫，同日入院接受治療，現時情況穩定。她的血液樣本經檢驗後，證實對登革熱病毒呈陽性反應。初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊。她表示，過去三星期不曾被蚊叮。

中心指，衞生署正與食環署緊密合作，評估和防止可能出現的擴散。食環署會繼續進行病媒調查及滅蚊工作。中心正繼續流行病學調查，並正積極聯絡鄰近居民並進行問卷調查，了解及跟進他們的健康情況。中心和食環署人員明日(28日)下午6時將到隆亨社區中心進行健康講座，並為出現相關病徵的當區人士進行免費登革熱抗體檢測。



中心呼籲曾到金獅花園第二期並出現登革熱病徵的人士，致電中心熱線2125 2670，以便接受化驗調查或轉介作適當跟進。熱線將於明日上午9時至下午5時，及在本月30日至下月1日上午9時至下午1時運作，並會由下月2日至6日由上午9時至下午5時運作。此外，中心亦已聯絡當區區議員，協助向居民發放及推廣相關健康資訊。

