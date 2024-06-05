68歲長期病患女子染侵入性腦膜炎雙球菌目前情況穩定

衞生署衞生防護中心今日(5日)正調查一宗侵入性腦膜炎雙球菌感染個案，涉及一名有長期病患的68歲女子，其血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應。 個案涉及一名有長期病患的68歲女子，她於周一(3日)開始發燒、發冷、頭暈、頭痛和呼吸困難。她同日到伊利沙伯醫院求醫，其後獲安排入住該院接受診治。病人的血液樣本經化驗後，證實對腦膜炎雙球菌呈陽性反應。病人臨床診斷為腦膜炎雙球菌血症，現時情況穩定。 初步調查顯示，病人潛伏期內沒有外遊，其家居接觸者至今沒有出現病徵。衞生防護中心的調查仍在進行中。



情況嚴重可造成腦部損害或死亡 腦膜炎雙球菌血症的病徵包括突發性發燒、劇烈頭痛、皮膚出現瘀斑及休克，嚴重者甚至會致命。流行性腦膜炎的病徵包括發高燒、劇烈頭痛、頸部僵硬及嗜睡，亦會有嘔吐、畏光或皮疹等情況出現。若情況嚴重更可造成腦部損害或死亡。腦部損害可導致智力受影響、智力發展遲緩、失聰及電解質失衡。侵入性腦膜炎雙球菌感染更可引致關節炎、心肌炎、眼內炎或肺炎。 旅客前往高危地區前應諮詢疫苗詳情 發言人指，不同個案的臨床病徵可能並不一致。當細菌入侵血液（腦膜炎雙球菌血症）或包圍腦部及脊髓的內膜（流行性腦膜炎）時，可引致嚴重病症；提醒市民，在雙手被呼吸道分泌物污染時，如打噴嚏後，用梘液和清水正確洗手。當雙手沒有明顯污垢時，可用酒精搓手液潔淨雙手；打噴嚏或咳嗽時應掩着口鼻，用紙巾包裹痰涎，棄置於有蓋的垃圾桶內，並即時洗手。