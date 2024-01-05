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2024-01-05 04:30:47
日報

7年向泛民捐款近億元 黎智英被指為重光團隊金主

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黎智英案

黎智英(右)被指在7年間向泛民陣營捐款近億元。(資料圖片)

壹傳媒創辦人黎智英涉嫌違反《港區國安法》案件昨踏入第六日審訊，控方繼續開案陳詞，提到黎智英與「重光團隊」的關係，指黎2019年透過Mark Simon與「12港人案」被告之一、律師助理陳梓華通訊，其後又為對方的「全球登報」行動提供500萬元資金。

控方指，陳梓華其後以中間人身份，認識「12港人案」另一被告李宇軒和「攬炒巴」劉祖廸，並在同年成立「重光團隊」，尋求各國介入本港反修例風波，以及制裁中央和香港政府。

赴台會面解釋「支爆」理念

控方指，李宇軒於2019年6月至8月期間先後組織3次登報行動，在美國、加拿大、英國、台灣和歐洲多國刊登文宣廣告，要求各國政府制裁本港等，其間由陳梓華及李宇軒組織3次眾籌支付廣告費。控方又稱，翌年1月黎在台灣與陳梓華、劉祖廸等會面，解釋國際遊說工作和其「支爆」政治理念。

自「重光團隊」成立以來，控方指李宇軒在陳梓華轉達黎及Mark Simon的指示下，於網站發布多篇文章、新聞稿及制裁名單，以及在《港區國安法》頒布後敦促捷克、愛爾蘭及葡萄牙終止與香港的引渡協議。

直播訪談籲西方警惕中國

此外，控方透露黎於2013年至2020年的7年期間，共轉帳86筆款項予Mark Simon，涉款合共逾1.18億元，其中逾9,300萬元分發到多個泛民陣營政黨和政治人物。控方昨亦播放黎主持的直播訪談節目，當中黎形容國家主席習近平是人類史上最絕對的獨裁者，呼籲西方國家警惕及團結圍堵中國等。

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控方昨完成開案陳詞，案件下周一續審，預料會讀出雙方的承認事實。

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