8警涉毀露宿者家當兼屈藏毒　6人妨礙司法公正罪成

8名警員於2020年在深水埗通州街公園執勤時，涉嫌遮蓋閉路電視鏡頭、砸爛露宿者家當，以及在記事冊誣衊露宿者藏毒等。眾人否認刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正及藉公職作不當行為等10罪名受審。案件今(13日)在區域法院作出裁決，其中6人被裁定妨礙司法公正罪等罪名成立，2人脫罪。
8警被起訴10項罪名
8名被告為男警長林華嘉(44歲)、男警郭展昇(30歲)、男警韓廷光(29歲)、男警梁飛鵬(29歲)、女警龐雋詩(29歲)、男警莫志成(25歲)、女警尹栢詩(25歲)以及男警陳守業(27歲)。
結果被指控對露宿者拳打腳踢、砸爛家當的警員郭展昇，以及在旁觀看、無阻止犯案的警員韓廷光，獲裁定罪名不成立；其餘6名被告，林華嘉被裁定兩項意圖妨礙司法公正罪成，餘下5人被判一項意圖妨礙司法公正罪成。
案情指，其中4項控罪涉及2020年2月4日的掃蕩行動中，梁飛鵬及龐雋詩同被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為；林華嘉及陳守業被控另一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為，與遮蓋閉路電視攝錄鏡頭有關；郭展昇、梁飛鵬及陳守業被控對他人身體加以嚴重傷害，涉及傷害男子阮文山；韓廷光被控在公職中行為失當。
另外3項控罪發生於同年2月4日至5月21日，林華嘉、莫志成、尹栢詩各被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為，涉及作出虛假指稱，以管有危險藥物罪誣陷Le Van Muoi(即露宿者「阿十」)。阿十現已身故。
餘下3項控罪與同年2月24日的行動有關，郭展昇被控兩項刑事損壞罪，涉及損壞阮文山的膠箱，和屬於不知名者的罐頭等；韓廷光被控在公職中行為失當罪。