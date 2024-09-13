8警涉毀露宿者家當兼屈藏毒　6人妨礙司法公正罪成

8名警員於2020年在深水埗通州街公園執勤時，涉嫌遮蓋閉路電視鏡頭、砸爛露宿者家當，以及在記事冊誣衊露宿者藏毒等。眾人否認刑事毀壞、傷人、妨礙司法公正及藉公職作不當行為等10罪名受審。案件今(13日)在區域法院作出裁決，其中6人被裁定妨礙司法公正罪等罪名成立，2人脫罪。

結果被指控對露宿者拳打腳踢、砸爛家當的警員郭展昇，以及在旁觀看、無阻止犯案的警員韓廷光，獲裁定罪名不成立；其餘6名被告，林華嘉被裁定兩項意圖妨礙司法公正罪成，餘下5人被判一項意圖妨礙司法公正罪成。

案情指，其中4項控罪涉及2020年2月4日的掃蕩行動中，梁飛鵬及龐雋詩同被控一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為；林華嘉及陳守業被控另一項作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為，與遮蓋閉路電視攝錄鏡頭有關；郭展昇、梁飛鵬及陳守業被控對他人身體加以嚴重傷害，涉及傷害男子阮文山；韓廷光被控在公職中行為失當。