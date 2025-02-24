9人勇救華豐火災居民獲頒好市民獎 救人英雄︰有危險但無掙扎

油麻地華豐大廈去年發生三級火，除消防員，當日有一班見義勇為市民自發參與救援，協助大廈內居民逃生，拯救了逾十條生命。事隔10個月，有份救人的伊利沙伯醫院員工兼民安隊員周沚諭昨憶述，以當時環境，「危險當然有，但無需要掙扎，因為眼前市民係首要」。他與8名在附近工作建築工人昨獲頒全年好市民獎。 「好市民獎頒獎典禮2024」昨於灣仔會展舉行，周沚諭與文雪良、張遠倫、朱洪新、馮耀輝、陳金滿、何輝、郭富和，以及吳程輝等8名建築工人同獲全年好市民獎，他們於去年4月10日早上在佐敦華豐大廈三級火警中，自發參與救援，協助大廈內居民逃生。

周沚諭指，當日由伊利沙伯醫院下班後，途經至華豐大廈附近，已聞大廈傳出爆炸巨響，飄出大量濃煙；之後發現有大批市民受困於大廈與鄰近地盤之間的簷篷，大叫救命，他除即時報警通知警方及消防外，亦毫不猶豫地進入火場協助救援。 他指自己是民安隊員有救援經驗，能處理當時的環境，因此與附近地盤工友就地取材，將一些長梯搭起，「打梯」將受困的居民逐一扶到地面。 周沚諭指，救援期間大廈天井的火勢很大，發現大廈低層有一批居民等候救援；在一名工友協助下，用風煤燒開鐵絲網，讓他和另一名工友拿著水喉可靠近火場射水降溫，另有工友則到火場內協助居民撤離。

自發組織救援小隊覺「好犀利」 他表示，能與數名工友自發組織一個救援小隊，「覺得真係好犀利」，工友在救援期間的應變能力亦值得敬佩；又指人性本善，不會害怕去救人，而制止一場火災，亦是盡公民責任。 文雪良則稱，火警於清晨發生，擔心有人仍在熟睡，故決定衝入火場救人。對當時有否想過自己安全，他坦言，「當時無諗咁多，時間好寶貴，遲咗火勢燒過嚟，想入都入唔到」。 包括他們在內，今屆共80名好市民獲嘉許，協助警方的案件包括盜竊案(27.5%)、尋找失蹤人士及拯救生命(23.75%)、非禮及窺淫(18.75%)、詐騙案(13.75%)等。警方盼今屆「好市民•好故事•隨處現」的主題，能帶出好市民故事是日常生活的一部分，一句話、一個提醒都足以阻止罪案發生，甚至拯救生命。