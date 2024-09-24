9月東盟光影之旅 東盟電影節 共賞多元文化 反應熱烈 門票全換罄

來自東盟國家的電影作品，近年在亞洲市場上深受歡迎，甚至在國際舞台備受讚譽和認同。電影的魅力無遠弗屆，能夠打破地域限制，讓大眾能夠藉欣賞作品而了解各地文化。由香港-東盟協會舉辦的「東盟電影節2024」，首次齊集來自東盟十國精選電影，配合港府積極促進與不同東盟國家的聯繫。自9月初開幕至28日，在本港多個戲院免費放映逾20部電影。承蒙學生及公眾的熱烈反響，今次電影節逾3,500張包括電影及映後座談會的門票已全部換罄。而上周五主辦單位更舉行了慶祝酒會，邀請來自政府及相關機構、東盟十國駐香港總領事館、合作夥伴、支持機構及電影業界的代表聚首一堂，共慶東盟國家多元電影文化。

雲集東盟10國作品逾20部電影 展示電影軟實力 東南亞電影作品愈受國際重視，票房有口皆碑。香港-東盟協會聯同東盟國家駐香港總領事館，以及逾20個本地及東盟合作夥伴等攜手推動「東盟電影節2024」，旨在透過電影敘事啟發和聯繫觀眾，促進跨文化交流共融。本屆電影節規模盛大，首次齊集來自10個東南亞國家的電影作品，安排逾20部電影免費放映，除了大獲好評的泰國電影《全職乖孫》外，還有老撾電影《影子》、菲律賓動畫《身體拼圖》等，其中9部電影製作團隊亦有來港出席分享會，與青年和在港就學的東盟學生會面，當中有場次更邀請香港電影業內人士參與，如《淪落人》的導演陳小娟和《過時·過節》的導演曾慶宏，跟電影製作團隊和觀眾交流，激發不同創意碰撞，深化青年和學生對東南亞的認知，凸顯香港文化匯聚的魅力。

黃偉綸：香港作為內地與世界各地的「超級聯繫人」 上周五的慶祝酒會獲各界嘉賓出席支持，包括香港特別行政區政府署理財政司司長黃偉綸、東盟國家代表暨汶萊駐香港總領事Ainatol Zahayu Mohammad、香港-東盟協會顧問委員會成員陳智思及「一帶一路」專員何力治等。署理財政司司長黃偉綸表示：「香港作為中西文化匯聚的地方，以及內地與世界各地的『超級聯繫人』，我們很榮幸能夠與東盟電影結緣。我向所有東盟電影人致敬，他們投入了時間、創意和熱情，為影展帶來多套精彩的電影。」他更相信東盟電影節將啟發東盟和香港新一代電影人，追隨這些電影業前輩的步伐，達致薪火相傳。



香港-東盟協會顧問委員會成員陳智思指香港以多元的藝術和文化背景而聞名，提供了各式各樣的藝術和節慶活動。「東盟電影節成功展示了東南亞多姿多彩的文化和藝術表達方式，通過不同類型的電影，為年輕人提供探索東盟國家文化的機會。」



東盟國家：冀啟發青年探索東盟多元文化 東盟國家代表印尼駐香港總領事Yul Edison指，印尼有2.8億人口，年均製作約200部電影，「我國的年輕人很愛去看電影，單是去年便有6,000萬人次到戲院看電影，幾乎占全國人口的三分之一。」他表示印尼政府鼓勵當地電影業「走出去」，將目標放眼國際市場。他續稱，香港作為一個以電影馳名世界的城市，舉辦東盟電影節是非常成功的，此舉不止推廣電影，更是為了宣傳東盟各國的創意產業。他期待香港年輕人能一邊觀看印尼電影，一邊接觸和了解印尼文化。



而主辦是次活動、香港-東盟協會主席黃永光表示：「我們感謝行政長官李家超先生致力促進與不同東盟國家的合作，以及政府積極推廣香港，促進連繫及開拓新機遇。我們期望透過東盟電影，讓香港觀眾，尤其是年青一代，對東盟國家豐富且深厚的文化底蘊和創意產業有獨特的體驗。我衷心感謝來自東盟十國的總領事的鼎力支持，特別是他們親自挑選參與電影節的電影作品，還要感謝各合作夥伴的支持，進一步提升了電影節的節目內容及參與度。」