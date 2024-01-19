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2024-01-19 04:31:17
日報

9男子涉發布兒童色情物品 最細僅15歲 3受害人為疑犯胞妹

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發佈兒童色情物品

(左起)陳幸明、顏凱欣及警察臨床心理學家馮浩堅。(李朗僑攝)

管有、製作及發佈兒童色情物品均是罪行。警方早前展開打擊兒童色情物品相關罪行的行動，拘捕9名男子，涉嫌製作、發布及管有兒童色情的影片或相片。當中15歲及28歲被捕人涉偷拍及發布胞妹不雅影片或照片；至於被捕的一名18歲青年，警方跟進調查更發現他涉性侵其年幼胞妹。警方形容行為令人髮指，已與社署聯絡，確保受害兒童與施虐者往後不會同住，又提醒孌童癖患者或在網絡接觸兒童，透過長時間噓寒問暖令兒童放下戒心，再誘騙拍攝裸照甚至相約外出，籲家長要小心。

網絡安全及科技罪案調查科早前透過情報搜證，鎖定9名年齡介乎15至39歲的男子，涉嫌從社交媒體、網站或透過點對點分享軟件，下載有關兒童色情物品，儲存在電腦、智能電話或外置儲存裝置，有人將兒童色情影片或相片上載雲端硬碟儲存。警方日前(16日)突擊搜查多區拘捕9名男子及搜查他們的12部電腦、9部智能電話及6個外置儲存裝置，案件涉及約190段兒童色情影片及738張兒童色情相片。

網絡安全及科技罪案調查科署理警司顏凱欣表示，調查發現，兩名被捕人在家中涉拍攝未成年親人的裸露影片或相片，一人更涉及猥褻家人。其中一名18歲學生被發現曾經上載多段兒童色情影片，及多張兒童色情照片，警方調查後發現被捕人曾在2023年性侵犯當時10歲的妹妹，涉嫌猥褻侵犯被捕。

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另一名15歲中四男學生，其電腦內疑有23段涉及兒童色情片段，片段涉嫌偷拍胞妹的裸體。警方指，被捕人拍攝這些片段時13歲，受害人當時9歲，相信受害人是在不知情況下被偷影，暫無證據顯示受害人被性侵犯；警方以製作兒童色情物品拘捕該男子。

另有一名28歲實驗室助理，電腦擁有6段兒童色情影片、39張兒童色情照片，當中24張照片為被捕人偷拍10歲的妹妹下體，暫未有證據顯示受害者受到其他形式性侵。警方以製作兒童色情物品、管有兒童色情物品拘捕該男子。

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去年1至11月共錄得56宗兒童色情物品案件，較同期少13宗；近七成案件，施虐者與受害人在網上遊戲認識，最年輕受害者僅9歲。家庭衝突及性暴力政策組高級督察陳幸明分享，有女童透過「小紅書」認識一名自稱與她年紀相若的「女」網友，對方以認識彼此身體發育進展為由，要求女童傳送裸照，其後以此作脅她繼續發相。她提醒市民要保護私隱，並呼籲家長要留意子女交友情况，有需要可在電子裝備安裝檢測及防護軟件。「小朋友或不察覺被親人侵犯，亦未必有勇氣指證」，她鼓勵市民多關心身邊小朋友，遇懷疑個案要挺身而出。

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