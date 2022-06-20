929衝突｜36歲音樂製作人暴動罪成判囚5年

2019年9月底金鐘一帶舉行的「全球反極權大遊行」發生激烈衝突，36歲音樂製作人於夏愨道被捕，經審訊後早前被裁定暴動罪成。法官陳廣池今早在區域法院判刑指，被告是積極參與者，罪責明顯較重，在暴動策劃者眼中，到底是「棋子」還是「棄子」則不得而知，而被告亦沒有實質求情說話，求情信欠奉，顯示其毫無悔意，終判囚5年。

案情指，3名被告依次為36歲音樂製作人莫震宇、21歲學生楊樂謙及24歲資訊科技工作者李其浚，被控於2019年9月29日在金鐘政府總部外連同其他身分不詳的人士參與暴動。楊李2人早前均判囚4年半。

官：赤裸裸衝擊香港政治權力核心

法官陳廣池指，本案並非一般暴動，暴徒衝擊香港及中央權力核心，需要加重罰責。法官又指2016年「梁天琦案」與2019年的暴動相比，是兩碼子的事情，「2019年暴動在任何廣度、闊度，有過之而無不及。」他指同年七一，立法會史無前例地被暴徒攻陷，形容是外國政客眼中的風景線，卻成為普羅大眾守法香港人的悲痛史。

法官續指，本案發生在10月1日國慶日的前兩天，案發當日有其敏感意思，「赤裸裸衝擊、挑戰香港政治權力核心，有如暴徒衝擊警總，政治意義及標籤都十分明顯」，終判監禁5年。