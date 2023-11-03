am專訪｜唔夠提名票38年區議員生涯劃上句號　陳琬琛：幫到人係一種福氣

在任38年陳琬琛無法取得足夠提名票參選 指幫人是福氣(陳芷晴攝)

「幫到人係一種福氣」，對在任荃灣區議員38年的陳琬琛而言，是母親寄語他的金石良言，他亦一直在工作及生活中實踐。由1985年第二屆區議會選舉連任至今，一直堅守服務梨木樹的陳琬琛，在今年實施新選舉制度下只取得2張由政府委任的「三會」(分區、防火和滅罪委員會)成員提名票，未達在「三會」中各取3張提名票的最低門檻，而中止他的區議員生涯。 記者：陳芷晴 受訪當日，陳琬琛未踏進辦事處，在門口已有街坊捉着他的手，表達難捨之情；亦有街坊只為「入嚟望多佢兩眼」，更有街坊難掩情緒：「好唔捨得呀，我想喊呀」，令陳琬琛一同感觸落淚。有較為內斂的伯伯，則指着陳琬琛張貼的「告別通告」，連番追問「搞咩呀？」當聽畢解釋後，兩人在頃刻之間只能對視，久久未能說出話來。

陳琬琛形容社區是家 陳琬琛在梨木樹邨內「民意高企」，跟隨他在邨內每走幾步，就有街坊向他表達不捨，同時讚口不絕，有人多謝他為年屆九旬的父親爭取興建乒乓球桌，指不是每個人都有心爭取，只推諉說房屋署不批准就可。陳琬琛向一眾支持者費盡唇舌解釋為何不能參選，街坊不明白新選舉制度，指「咁多人支持你，每次都係咁樣投票畀你，點會入唔到閘？」。更有熱心街坊向陳琬琛「通風報信」，指有參選人家訪，又在邨內「插旗仔」，提醒他要馬上行動，否則會「輸蝕」。 38載光陰飛逝，陳琬琛不再是當年的「熱血青年」，但初心不變，很多長者「由細睇到佢大」，他笑言時至今日仍有長者稱呼他作「陳Dede」。梨木樹邨有很多長者，其實年屆65歲的陳琬琛亦是一名長者，但他指年紀從來不是考慮，習慣多年來一直奔波服務社區，有街坊希望佢做到80歲、90歲，他亦秉持有能力幫到就盡量幫的精神。人的生命短暫，有多少事可以堅持十年、二十年，甚至38年？陳琬琛形容社區就像自己的家，做的事就是家中事，自然有心留在這個家庭服務，動力則來自一眾街坊。

服務的心不變，但始終面對選舉制度大變，作為獨立民主派和前公民黨成員的陳琬琛多加思量才決定爭取提名票「入閘」，當然主要希望繼續服務社區，另外即使以後在議會的聲音微薄，但「有一把聲都好」。可惜事與願違，他接觸「三會」成員爭取提名票的過程艱難，大多回覆已經提名其他人，最終只有兩張提名票「落袋」。 成功抗衡領匯入主 梨木樹商場 在任多年，深刻事太多，陳琬琛分享其中數一數二的是2006年領匯計劃收購梨木樹商場，他指因為看到「前科」，有屋邨商場被收購後大幅加租。於是決心聯同梨木樹商場商戶，一步步地註冊作商會，約見房屋署，邀請傳媒採訪等，連他也料不到竟成功抗衡大財團。至近這幾年的事，新冠疫情侵襲，面對政府當時不定時公布圍封樓宇名單，他很多時需在晚上留守辦事處，當得悉邨內被列入檢測名單，就即時列印海報提醒街坊。陳琬琛亦細心地顧及到當時很多長者因疫情不敢出門，未必看到海報，會用「大聲公嗌咪」提醒市民檢測。

面對母親彌留同時服務社區 很多人因疫情不幸離世，陳琬琛的母親在疫情高峰期入院，獲告之需有心理準備隨時離世。陳琬琛坦言當時心情低落，同時有大批街坊求助指家中物資不足，甚至兩日沒有進食，令他左右為難，心怕仍然四周奔走的話會錯過見母親的機會。不過他獲太太鼓勵，提醒他母親的心願是盡量幫人，所以最終仍決定繼續上樓派物資。大概是因為身教，陳琬琛指母親十分樂於助人，年輕時主動照顧「樓上樓下」的小朋友，當他們長大成人，有些移民海外，回港時仍會向陳琬琛母親多謝兒時的悉心照顧。直至陳琬琛投身社區，母親亦會「轉介」選區外的個案，希望兒子幫忙跟進。