am專訪｜廠商會會長盧金榮 促傾斜政策 聚焦實體產業振經濟 支持政府借債 指投資有回報

香港連續3年陷巨額財赤，港府振興經濟政策未見顯著成果。廠商會會長盧金榮接受《am730》專訪指，香港傳統金融、旅遊和地產行業外圍影響較大，人工智能、健康科技等新產業需時才見成果，建議政府推出傾斜政策鼓勵投資重點產業，「而家係需要干預，因為你需要發展重點嘅產業」，並支持政府透過借債投資產業，「有回報嘅投資，係可以接受」。 記者︰曾偉龍

廠商會會長盧金榮認為，近年全球經濟模式轉變，聚焦創新科技，疫後暴露了香港經濟結構單一的風險，急須注入新質生產力，邁向新型工業化和國際創科中心定位。他解釋，香港經濟過往注重發展傳統的金融、旅遊和地產行業，傳統優勢產業受外圍影響較大，金融業近年受制於疫情和國際市場，房地產市場過去數年狂跌，旅遊業亦因旅客消費模式改變而收入減少；最重要的三個行業向下行，「如果本地有實體產業，多一瓣，簡單啲，安全啲」。 盧金榮表示，香港去工業化多時，產業遷走，重新建立需時，港府2015年提出再工業化，2022年提出香港創新科技發展藍圖，確定發展創新工業的願景，香港投資管理有限公司亦在生命健康科技、人工智能與機械人、半導體與智能設備、數字化與升級轉型、未來與可持續發展共5個板塊投資620億元，可見政府已有方向，亦在新產業投入很多資源。

重點發展產業需干預 北部都會區以「國際創科新城」為定位，據報港澳辦主任夏寶龍亦要求加速北都發展。盧金榮表示，融入大灣區必然是香港未來大方向，香港須從中找到自身定位，發揮功能，而北都是香港對大灣區和深圳的切入點，政府需要有特別政策和制度創新，加快發展。 他認為，港府不能用舊有方法發展產業，因中央政府已確立香港「八大中心」定位，包括金融、創新和文化等，「國家已經有(規劃)擺咗喺度，設計好大灣區」，故港府應推出傾斜政策，重點發展，「以前政府係積極不干預政策，而家係需要干預，因為你需要發展重點嘅產業」。 盧金榮表示，要吸引商家投資北都，需要對上述5個板塊新產業有傾斜政策，給予優惠，並協助解決產業落地遇到的問題，「如果你要吸引佢嚟香港，發展你嘅產業，就要有啲傾斜政策，唔好擔心成日俾人話乜嘢官商勾結……要整體大嘅策略去行，你有乜新改革、新傾斜去發展呢啲產業，咁先會發展得快。如果唔係，就成日撠住撠住」，舉例杭州有政策支持，孕育出DeepSeek，「深圳唔會做，有政策，就培育到呢啲產業出來」。

須鞏固金融旅遊地產業 地價收益減少，政府收入大減，盧金榮認為，在新產業轉型成功前，最直接是鞏固金融、旅遊和地產三個現有產業，強調新產業不會取代原有產業，「政府需要有政府政策，地產就好明顯係政府政策，控制到地價，另外係銀行貸款成本高、息口高，令香港投資比較少」。 對於經濟轉型時間，盧金榮指難以估計，「時間係耐，冇乜嘢係快，但你唔做長遠規劃，就一直冇」。對於政府發債，他認為政府發債是做有回報的投資，可以接受，亦需要思考如何吸引投資。

料關稅戰持久

貿易壁壘下 自由港危中或有機 國際貿易方面，特朗普上場為全球經濟帶來不穩，關稅戰料成外貿主調。廠商會會長盧金榮在專訪中表示，特朗普2.0時代的關稅戰將是持久戰，美國會逐一向有貿易逆差的經濟體加徵關稅和談判，有可能令各國向中國靠攏，而香港的免稅自由港身份或於全球貿易壁壘中得益，扮演國際供應鏈管理中心角色，協助內地產品做檢測認證和科技轉化，或危中有機。 盧金榮表示，特朗普為求與其他國家達到貿易平衡，將頻常使用關稅「武器」，且料關稅戰將陷入持久戰，「佢目標係貿易平衡，佢做唔到，就會繼續用呢樣嘢(關稅戰)」，而且美國亦希望用關稅保護國內生產，將生產線帶回本土，「我覺得比較難，唔係所有嘢適合去美國」。 對於貿易戰預期演進，盧金榮相信，美國會與不同國家地區逐一談判，4月後便視乎進展，「有冇妥協嘅地方，有嘅，就可能取消關稅，或者減少加幅，但某啲對佢重要嘅(鋼、鋁)，唔理係你咪盟友，始終都會加」。然後各國可能出招反擊，產生全球範圍的關稅戰，令物價上升，減低貨品需求，影響全球經濟增長動能。 中國是美國關稅戰的重點目標，盧金榮表示，參考特朗普1.0時代的關稅戰，中國表現很理性，考慮到自身經濟和貿易戰俱傷，不會有很嚴厲的反制措施，但對比特朗普1.0時代中國現時中國有DeepSeek、小米和華為等，加上芯片出口量增大，在科技層面上談判有有利條件。另一方面，盧金榮認為，隨著一帶一路、南半球經濟發展，部分國家或在關稅戰中靠攏中國。 香港可扮演國際供應鏈管理中心角色 對於香港，盧金榮認為，在全球貿易戰中，香港外部風險高於內部，但危中有機。雖然美國加關稅和貿易戰帶來危險，但供應鏈重組，中間部分供應鏈增加，內地要轉型，企業要出海，分散市場，均為香港帶來機會，讓香港扮演國際供應鏈管理中心角色。因為香港有地理和一國兩制優勢，有自由貿易港地位，可借助稅制和專業服務，協助內地企業走出去，舉例廠商會亦正協助內地產品做檢測認證和科技轉化。他又指，香港是貿易自由港，即使美國貨來港亦不用打稅，在貿易壁壘林立的貿易戰中，香港免稅港亦是一種優勢。

