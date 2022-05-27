am專訪｜怕光怕聲獲轉介精神科 罕見病病人抗拒共存認命

44歲的盧勁馳是一位詩人，也是一位藝術策展人，同時亦是一位罕見病病人。自16歲開始，盧勁馳患上嚴重怕光、怕聲的過敏症，28年來都遍尋不獲病因，淪為本港醫療制度中未被確診的「罕見病」人球。他形容，凳腳刮在地上的聲音，或是普通的日光，都會令他頭痛、神經繃緊。「嗰種痛係會滲入去，痛到你覺得身體啲筋膜扭歪晒，好痛，完全放鬆唔到。點解會突然有罕見病，香港亦無一個醫生答得到。」

記者：劉凱欣、攝影：蘇文傑

盧勁馳稱，每日早上7、8點，他會趁陽光不太猛烈的時候，到樓下麵包店買早餐。外出時的他，慣性戴上一頂藍色太陽帽遮陽，同時會把墨鏡鏡片，用橡皮筋勾在眼鏡的左邊臂架。他說，這是媽媽發明的妙招。當陽光太耀眼時，他便可以很便利把墨鏡鏡片，插在眼鏡框前，舒緩眼前不適。

視力極差僅能分辨光暗

手執盲人手扙「咚、咚、咚」地越過馬路、穿過公園，熟練地往他石硤尾寓所附近的賽馬會創意藝術中心走去。盧勁馳說，平日他會拿著手提電腦或手機，在中心一樓平台，寫寫最近在中大修讀有關電影的博士論文。不過，由於他視力極差，只能分辨出光和暗，別人很快能看完的參考資料，他卻得花上幾倍時間，依靠智能手機將文字化為聲音讀出。若要找回某段「看」過的資料，更有如大海撈針，費勁回想看過的資料所標記的位置。

雖然曾考過5次會考、讀上了副學士，接著考入港大攻讀比較文學碩士，但有別於一般令人鼓舞的「生命鬥士」。盧勁馳帶點意興闌珊地說：「唔好誤會，完全唔係我好學，從來志不在讀書。只係我世界入面，唯一可以透過文字解悶，對住同一樣嘢30年，再蠢都會變專家。其實如果個病有得醫，病情有得穩定啲，我情願學下盲人按摩，四圍旅行，或者學下煮飯，都唔想再對住堆字。」

盧勁馳似笑非笑地說，活了快將半百，花掉近半人生，日日夜夜把自己困在那磨人的論文寫作，反覆跟同樣的病徵搏鬥，曾發傻想過自殺，有過抑鬱。現在的他，已經把生活的價值以及維生水平，降到低得無可再低，連喊半句苦，亦再沒半點力氣。

盧勁馳靠伸展筋骨舒緩身體不適