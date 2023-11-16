am專訪｜新思維彭意婷無緣「入閘」區議會選舉　指從政需堅守理念不會氣餒

下屆區議會選舉將於下月10日舉行，非建制派人士大多因未能取得足夠「三會」(分區、防火及滅罪委員會)提名而無緣「入閘」，包括原本有意出選油尖旺區的新思維社區幹事彭意婷。她接受《am730》專訪時指，即使自己積極爭取提名，但整件事卻是矛盾地被動等待對方回覆。她又認為，「三會」成員不了解提名的「(政治)後果」，因此不容易「放票」予其他政黨人士，甚至非建制派，但彭意婷堅信無論道路是闊是窄，都可以尋找空間繼續走下去。
記者：陳芷晴
彭意婷指從政要堅持理念
新思維原本有意派出3人出選，其後「變陣」減至2人，但即使集中資源，加上黨主席狄志遠在立法會擁一席，亦未能「保送」成員「入閘」。彭意婷指當時評估社會需要非建制派，而「剩下的人」也不多，有信心能成功「入閘」，無奈事與願違，彭意婷坦言沒有受太大打擊。被問到非建制派的定位還有否生存空間，彭意婷指從政就是要由理念出發，無論社會及制度變化如何都要堅持理念，無論道路「幾闊幾窄」，甚至看似沒有空間，也要自己尋找空間，「唔好頹」，亦要反思無法「入閘」下可以做甚麼事，不可以困在傳統制度。
透過新方式凝聚社會
談及不被傳統束縛，彭意婷亦身體力行，年初在油麻地創立「不務正業」工作室，教授陶瓷班，亦期望藉此共塑自主社區空間，聚集不同才能的人士共同創作。至於工作室名稱「不務正業」的由來，原來彭意婷興趣多多，由製作陶瓷、拍照至打鼓等，她有次被朋友形容為不務正業，令她很憤怒，因為在傳統觀念上她的興趣全部都不能賺錢，只有醫生、律師等職業才「搵到食」，她想鼓勵大家不要困在傳統空間。
參加者來到工作室，有人知道彭意婷擁有政黨背景，在輕鬆的氣氛下聊天令他們更了解政黨的工作。彭意婷亦有份籌備新思維新成立的非牟利組織「燈芯」，她期望透過開拓這些方法走出傳統，以不同形式凝聚及服務社會。
寄信給三會成員 陸續收「查無此人」退信
2016年加入新思維的彭意婷，面對新選舉制度及新社會形勢，仍打算參選，她指理念一直無變，希望透過不同方式及個人努力幫助社會，這與社會環境變化無關。她表示在「落區」接觸市民時得到正面迴響，但就未能獲足夠「三會」提名。彭意婷提及當時是透過狄志遠及副主席黃俊瑯接觸相熟的「三會」成員，在提名期剛開始時，得到的答覆都是「睇定啲先」，沒有人拒絕也沒有說需要提名其他人，但事隔幾日仍然得到一樣答覆。
另一邊廂，新思維在民政事務處取得「三會」成員名單後，寄信給他們爭取支持。對此，彭意婷指在這個年代寄信屬傳統方式，「三會」成員未必常住於申報地址，亦未必拆信，令她爭取提名變得被動。直到現在塵埃落定，她則諷刺地陸續收到「查無此人」的退信。
指「三會」成員不了解提名「後果」
隨着當時提名期推展，彭意婷漸評估機會渺茫，以為會「零提名」。但有幾名不相識、無政治聯繫的「三會」成員收信後，主動聯絡給予提名票，指認為應有不同派別人士參加選舉，令她十分感動。彭意婷分析指，很多「三會」成員有政治聯繫，而面對新選舉制度亦不了解「(政治)後果」，不容易「放票」予其他政黨人士以至非建制派。
大局已定，新思維暫時未正式開會討論未來動向。至於彭意婷的個人計劃，會否打算捲土重來，為下屆區議會選舉鋪路？她坦言沒有想太多，目前會投放多些時間在工作室，希望擴充空間，繼續發揮「不務正業」的精神，以各種方式尋找意志和心靈上的自由，同時服務社會。
已報名參選區議會選舉的名單：區議會選舉2023｜地方選區及地區委員會界別候選人名單及編號