熱門搜尋:
習近平 消委會 天氣 曉柏峰 尹光 床蝨 MIRROR SmartPLAY康體通 騙案 白日之下 流感 區議會選舉2023 姜濤 以巴衝突 叱咤2023 大閘蟹2023 政府工 新股IPO NOVO LAND 網上熱話 鍾培生 香港夜繽紛 福島核污水 好去處 C觀點 深圳好去處 限時優惠 定期存款 日本旅遊 Ray Online 行山路線 健身 食譜 減肥 日圓匯率 聖誕節2023 恒生指數 YOHO WEST 一路向西2
Ad Block Ad Block
返回
本地
2023-11-16 11:00:00

am專訪｜新思維彭意婷無緣「入閘」區議會選舉　指從政需堅守理念不會氣餒

分享：
am專訪｜新思維彭意婷無緣「入閘」　指從政需堅守理念不會氣餒(陳芷晴攝)

am專訪｜新思維彭意婷無緣「入閘」　指從政需堅守理念不會氣餒(陳芷晴攝)

下屆區議會選舉將於下月10日舉行，非建制派人士大多因未能取得足夠「三會」(分區、防火及滅罪委員會)提名而無緣「入閘」，包括原本有意出選油尖旺區的新思維社區幹事彭意婷。她接受《am730》專訪時指，即使自己積極爭取提名，但整件事卻是矛盾地被動等待對方回覆。她又認為，「三會」成員不了解提名的「(政治)後果」，因此不容易「放票」予其他政黨人士，甚至非建制派，但彭意婷堅信無論道路是闊是窄，都可以尋找空間繼續走下去。

記者：陳芷晴

彭意婷指從政要堅持理念

新思維原本有意派出3人出選，其後「變陣」減至2人，但即使集中資源，加上黨主席狄志遠在立法會擁一席，亦未能「保送」成員「入閘」。彭意婷指當時評估社會需要非建制派，而「剩下的人」也不多，有信心能成功「入閘」，無奈事與願違，彭意婷坦言沒有受太大打擊。被問到非建制派的定位還有否生存空間，彭意婷指從政就是要由理念出發，無論社會及制度變化如何都要堅持理念，無論道路「幾闊幾窄」，甚至看似沒有空間，也要自己尋找空間，「唔好頹」，亦要反思無法「入閘」下可以做甚麼事，不可以困在傳統制度。

彭意婷喜愛製作陶瓷、拍照至打鼓等，無奈被形容為不務正業(陳芷晴攝) 彭意婷喜愛製作陶瓷、拍照至打鼓等，無奈被形容為不務正業(陳芷晴攝) 彭意婷喜愛製作陶瓷、拍照、打鼓等，無奈被形容為不務正業(陳芷晴攝) 彭意婷喜愛製作陶瓷、拍照至打鼓等，無奈被形容為不務正業(陳芷晴攝)

透過新方式凝聚社會

談及不被傳統束縛，彭意婷亦身體力行，年初在油麻地創立「不務正業」工作室，教授陶瓷班，亦期望藉此共塑自主社區空間，聚集不同才能的人士共同創作。至於工作室名稱「不務正業」的由來，原來彭意婷興趣多多，由製作陶瓷、拍照至打鼓等，她有次被朋友形容為不務正業，令她很憤怒，因為在傳統觀念上她的興趣全部都不能賺錢，只有醫生、律師等職業才「搵到食」，她想鼓勵大家不要困在傳統空間。

參加者來到工作室，有人知道彭意婷擁有政黨背景，在輕鬆的氣氛下聊天令他們更了解政黨的工作。彭意婷亦有份籌備新思維新成立的非牟利組織「燈芯」，她期望透過開拓這些方法走出傳統，以不同形式凝聚及服務社會。

彭意婷教授陶瓷班(彭意婷Facebook圖片) 彭意婷教授陶瓷班(彭意婷Facebook圖片) 彭意婷教授陶瓷班(彭意婷Facebook圖片) 彭意婷教授陶瓷班(彭意婷Facebook圖片)

寄信給三會成員　陸續收「查無此人」退信

2016年加入新思維的彭意婷，面對新選舉制度及新社會形勢，仍打算參選，她指理念一直無變，希望透過不同方式及個人努力幫助社會，這與社會環境變化無關。她表示在「落區」接觸市民時得到正面迴響，但就未能獲足夠「三會」提名。彭意婷提及當時是透過狄志遠及副主席黃俊瑯接觸相熟的「三會」成員，在提名期剛開始時，得到的答覆都是「睇定啲先」，沒有人拒絕也沒有說需要提名其他人，但事隔幾日仍然得到一樣答覆。

另一邊廂，新思維在民政事務處取得「三會」成員名單後，寄信給他們爭取支持。對此，彭意婷指在這個年代寄信屬傳統方式，「三會」成員未必常住於申報地址，亦未必拆信，令她爭取提名變得被動。直到現在塵埃落定，她則諷刺地陸續收到「查無此人」的退信。

Ad Block
彭意婷「落區」接觸市民(彭意婷Facebook圖片) 彭意婷「落區」接觸市民(彭意婷Facebook圖片) 彭意婷「落區」接觸市民(彭意婷Facebook圖片) 彭意婷「落區」接觸市民(彭意婷Facebook圖片) 彭意婷「落區」接觸市民(彭意婷Facebook圖片)

指「三會」成員不了解提名「後果」

隨着當時提名期推展，彭意婷漸評估機會渺茫，以為會「零提名」。但有幾名不相識、無政治聯繫的「三會」成員收信後，主動聯絡給予提名票，指認為應有不同派別人士參加選舉，令她十分感動。彭意婷分析指，很多「三會」成員有政治聯繫，而面對新選舉制度亦不了解「(政治)後果」，不容易「放票」予其他政黨人士以至非建制派。

大局已定，新思維暫時未正式開會討論未來動向。至於彭意婷的個人計劃，會否打算捲土重來，為下屆區議會選舉鋪路？她坦言沒有想太多，目前會投放多些時間在工作室，希望擴充空間，繼續發揮「不務正業」的精神，以各種方式尋找意志和心靈上的自由，同時服務社會。

已報名參選區議會選舉的名單：區議會選舉2023｜地方選區及地區委員會界別候選人名單及編號

Ad Block
請接受以下私隱政策及免責聲明，以示你同意am730內之私隱政策及免責聲明。了解更多
接受