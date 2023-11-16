am專訪｜新思維彭意婷無緣「入閘」區議會選舉　指從政需堅守理念不會氣餒

下屆區議會選舉將於下月10日舉行，非建制派人士大多因未能取得足夠「三會」(分區、防火及滅罪委員會)提名而無緣「入閘」，包括原本有意出選油尖旺區的新思維社區幹事彭意婷。她接受《am730》專訪時指，即使自己積極爭取提名，但整件事卻是矛盾地被動等待對方回覆。她又認為，「三會」成員不了解提名的「(政治)後果」，因此不容易「放票」予其他政黨人士，甚至非建制派，但彭意婷堅信無論道路是闊是窄，都可以尋找空間繼續走下去。 記者：陳芷晴

彭意婷指從政要堅持理念 新思維原本有意派出3人出選，其後「變陣」減至2人，但即使集中資源，加上黨主席狄志遠在立法會擁一席，亦未能「保送」成員「入閘」。彭意婷指當時評估社會需要非建制派，而「剩下的人」也不多，有信心能成功「入閘」，無奈事與願違，彭意婷坦言沒有受太大打擊。被問到非建制派的定位還有否生存空間，彭意婷指從政就是要由理念出發，無論社會及制度變化如何都要堅持理念，無論道路「幾闊幾窄」，甚至看似沒有空間，也要自己尋找空間，「唔好頹」，亦要反思無法「入閘」下可以做甚麼事，不可以困在傳統制度。

透過新方式凝聚社會 談及不被傳統束縛，彭意婷亦身體力行，年初在油麻地創立「不務正業」工作室，教授陶瓷班，亦期望藉此共塑自主社區空間，聚集不同才能的人士共同創作。至於工作室名稱「不務正業」的由來，原來彭意婷興趣多多，由製作陶瓷、拍照至打鼓等，她有次被朋友形容為不務正業，令她很憤怒，因為在傳統觀念上她的興趣全部都不能賺錢，只有醫生、律師等職業才「搵到食」，她想鼓勵大家不要困在傳統空間。 參加者來到工作室，有人知道彭意婷擁有政黨背景，在輕鬆的氣氛下聊天令他們更了解政黨的工作。彭意婷亦有份籌備新思維新成立的非牟利組織「燈芯」，她期望透過開拓這些方法走出傳統，以不同形式凝聚及服務社會。