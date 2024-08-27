am專題｜中環灣仔共享徑試驗明完結 職員未知往後安排 發展局︰續可騎單車

啟德600米行人單車共融通道今季啟用，對岸中環至灣仔海濱行人單車共享徑試驗計劃進度未明朗。發展局回覆指，試驗計劃已完成，公眾可繼續在「共享徑」進行騎單車等活動，有需要時會作適當調整。不過，「共享徑」網站顯示，試驗計劃將於明日(28日)結束，有職員和中西區區議員亦不清楚「共享徑」其後去向。海濱事務委員會主席何文堯表示，據了解8月28日後市民仍可在「共享徑」騎單車，未來亦會接通東區行人板道，亦同意政府應改善消息發布。

記者︰曾偉龍 政府近年致力推動海濱共享空間，土木工程拓展署前年8月29日起於中環10號碼頭至香港會議展覽中心西面一段長約1公里的海濱長廊推行行人單車共融通道試驗計劃，原定去年8月28日完結，計劃其後兩度延長6個月至今年8月28日(明日)。發展局覆稱，試驗計劃已於2月完成，但中環至灣仔段海濱共享徑試驗計劃網站則顯示，計劃於「2024年3月27日再次投入服務，讓市民可以繼續在上址騎單車至2024年8月28日」，但未公布其後安排。

本報8月19日致電「共享徑」網站查詢電話，職員稱對明日後的安排「未有消息」，建議若希望在「共享徑」騎單車，於28日前到場較好。中西區區議會社區參與及文化康樂委員會主席羅錦輝表示，不知道明日後「共享徑」安排，而現時1公里的「共享徑」將會東延，日後單車客勢增加，難料屆時會否有人車爭路問題，或有需要改建人車分隔的單車徑。他又建議，共享徑西延至堅尼地城卑路乍灣公園，增加社區活力，惟須處理信德中心海濱未貫通的問題。 海濱事務委員會主席何文堯表示，據他了解，明日後市民仍可在「共享徑」騎單車，但市民須自攜單車，「共享徑」並將延伸至日後1.8公里長的東區走廊下行人板道，板道將分兩期於今年底至明年開通。但他認同政府應改善消息發布，讓市民知悉安排。 海濱事務委員會委員梁剛銳亦指，土拓署已定出「共享徑」的標準，相信試驗計劃完結後，「共享徑」仍可維持，冀政府盡快公布安排。 發展局回覆指，土拓署今年2月底完成「共享徑」試驗計劃，公眾可繼續於「共享徑」上騎單車等，局方會與相關部門不時評估實施情況以作適當調整，而東區走廊下之行人板道、北角東岸公園主題區的休憩用地等，均預留空間及提供硬件配套，方便將來推展「共享徑」。該局續指，土拓署亦參考其他城市標準及試驗計劃經驗，建議日後在該路段落實「共享徑」安排時，單車續限最高時速15公里，「共享徑」亦須續保持最少6米闊度。 據土拓署早前向約3,000位「共享徑」使用者發出調查，當中61%受訪者支持或頗支持設行人單車共享徑，只有6%人不支持；54%受訪者認為「共享徑」6米闊度足夠或頗為足夠，15%人認為不足夠或頗不足夠；52%受訪者認為15公里時速限制合適或頗合適，只有8%人認為現行車速過高。