am專題｜倘分科收學費 醫科料最少每年10萬 周文港憂純理科較貴難招生

八大將分3年加學費，有建議可分科收學費。參考教資會資助學士課程上學年人均教學及研究開支，開支最高的醫學和牙醫學分別為每年57.8萬元及51.2萬元，較年開支僅為22.6萬元的語言及相關科目高出分別1.6倍及1.3倍。若直接按學科收回上述成本的18%，醫學和牙醫學學費需達至少10.4萬元及9.2萬元。立法會議員周文港對建議有保留，指分科收費下純理科或難以收生，不利本港人才發展。記者︰曾偉龍
教育局宣布大學分3年加學費，至2027至28學年資助學士年學費加至4.95萬元，副學士課程年學費則會加至1.78萬元，屆時的課程的成本回收率則增至13.4%，仍與目標的18%有距離。有建議指本港可研究分科釐定資助學士課程學費，而資助學士課程學費成本包括教學開支和研究開支，參考教資會資料，2022至23年度每名資助學士平均相關開支達28.8萬元，副學位平均相關開支達23.6萬元。
醫學比語言科開支高1.6倍
上學年資助學士課程教學及研究成本最高的首5科依次為醫學(57.8萬元)、牙醫學(51.2萬元)、物理科學(35萬元)、生物科學(34.6萬元)及工程及科技(34.6萬元)，相關開支最低的5科則依次為語言及相關科目(22.6萬元)、教育(22.9萬元)、人文學科(22.9萬元)、工商管理(23.4萬元)及社會科學(23.9萬元)，開支最高的醫學和牙醫學開支分別較語言科目開支高出1.6倍及1.3倍。
若直接計算回收教學及研究開支的18%，醫學和牙醫學學費分別10.4萬及9.2萬元，物理學費至少6.3萬元，生物、工程及科技學費至少6.2萬元；而語言及相關科目的學費則至少4萬元。
分科收學費在外國普遍，參考新加坡國立大學去年學士課程學費，年收費最高的醫學年學費為30,200美元，較收費最低的「電腦、設計及工程、人文及科學」學科別高出2.6倍。新加坡南洋理工大學的醫學學士課程年學費達3.5萬美元，較一般學科收費8,250美元高出3.2倍。
參考澳洲教育部門資料，當地大學資助學士課程將分成4個組別，釐定包括學生支付的學費上限水平，法律、會計、行政、社會及文化等的學費上限為16,323澳元，較農業、原住民語及外語、護理學、教育和臨床心理學等的4,445澳元，高出約2.7倍。
劉智鵬：收費方式應與外國接軌
本身是嶺南大學協理副校長的選委界立法會議員劉智鵬指，本港可仿效外地將成本相若的學科歸入同一組別，按組別收取學費；若香港要做國際教育樞紐，收費方式應與外國接軌，否則歷史和文學等科目在劃一收費下則變相較貴，而最重要是政府有提供學生貸款，不會有學生會因無法支付學費而不報讀某科目。
學友社學生輔導顧問吳寶城認為，若政府爭取長遠收回成本，學費未來仍會增加，「去到6萬蚊學費，同學可能覺得讀文學唔划算，就唔讀」，故分科收費值得考慮。至於醫科、牙醫等科目勢大增學費，吳寶城指，學院可提供獎學金、課程彈性和實習機會，吸引學生。
立法會教育事務委員會副主席周文港對建議表示有保留，強調資助大學學位是公共服務，並非商品，教資會20年前研究已否決分科收費，而學士教育關乎未來社會人才供應，分科收費將衝擊到香港作為國際教育樞紐地位，「純理科(畢業生)搵到工都唔易，STEM學科而家都唔多人讀」，而現時自資碩士課程已是分科收費，資助學士課程不應向錢看。