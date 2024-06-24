am專題｜倘分科收學費 醫科料最少每年10萬 周文港憂純理科較貴難招生

八大將分3年加學費，有建議可分科收學費。參考教資會資助學士課程上學年人均教學及研究開支，開支最高的醫學和牙醫學分別為每年57.8萬元及51.2萬元，較年開支僅為22.6萬元的語言及相關科目高出分別1.6倍及1.3倍。若直接按學科收回上述成本的18%，醫學和牙醫學學費需達至少10.4萬元及9.2萬元。立法會議員周文港對建議有保留，指分科收費下純理科或難以收生，不利本港人才發展。記者︰曾偉龍 教育局宣布大學分3年加學費，至2027至28學年資助學士年學費加至4.95萬元，副學士課程年學費則會加至1.78萬元，屆時的課程的成本回收率則增至13.4%，仍與目標的18%有距離。有建議指本港可研究分科釐定資助學士課程學費，而資助學士課程學費成本包括教學開支和研究開支，參考教資會資料，2022至23年度每名資助學士平均相關開支達28.8萬元，副學位平均相關開支達23.6萬元。

醫學比語言科開支高1.6倍 上學年資助學士課程教學及研究成本最高的首5科依次為醫學(57.8萬元)、牙醫學(51.2萬元)、物理科學(35萬元)、生物科學(34.6萬元)及工程及科技(34.6萬元)，相關開支最低的5科則依次為語言及相關科目(22.6萬元)、教育(22.9萬元)、人文學科(22.9萬元)、工商管理(23.4萬元)及社會科學(23.9萬元)，開支最高的醫學和牙醫學開支分別較語言科目開支高出1.6倍及1.3倍。 若直接計算回收教學及研究開支的18%，醫學和牙醫學學費分別10.4萬及9.2萬元，物理學費至少6.3萬元，生物、工程及科技學費至少6.2萬元；而語言及相關科目的學費則至少4萬元。 分科收學費在外國普遍，參考新加坡國立大學去年學士課程學費，年收費最高的醫學年學費為30,200美元，較收費最低的「電腦、設計及工程、人文及科學」學科別高出2.6倍。新加坡南洋理工大學的醫學學士課程年學費達3.5萬美元，較一般學科收費8,250美元高出3.2倍。 參考澳洲教育部門資料，當地大學資助學士課程將分成4個組別，釐定包括學生支付的學費上限水平，法律、會計、行政、社會及文化等的學費上限為16,323澳元，較農業、原住民語及外語、護理學、教育和臨床心理學等的4,445澳元，高出約2.7倍。