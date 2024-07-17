am專題 書展系列｜書寫維城以古慰今 細思碎憶播人文關懷

經歷社會動盪、瘟疫蔓延、經濟困局，香港人心事重重。熱愛文史哲的香港作家陳志清在新作《維城物語》中探古知今，借古人處世，安慰今人。他認為，現代社會許多人只是自說自話，期望透過撰書與讀者一起思考，讓孤立的個體重新連繫，傳播生命和人文關懷的價值觀。記者︰曾偉龍

《維城札記》作者陳志清今年出版新作《維城物語》，收錄自2022年起撰寫的30篇文章，有關作者對時事、歷史和自身經驗的反思，延續前作風格，行文言理言情共冶一爐，以文史哲思考這個地方和這個時代，給予香港人思緒和情緒的慰藉。 古人說，以史為鏡，可知興替，陳志清則以史通情，以古慰今。對比《維城札記》有較多社運疫情後的想法，陳志清說，新作相對感性，融情入景，希望透過文字思考生命，傳播人文關懷。 人生難免失意時，陳志清在《南朝遺夢》一文中，訴說史上三個年代的三個故事，分別是南宋將軍岳飛、南明儒將張煌言和1949年後遷台文人面對國家將傾的選擇。陳志清說，時不與我，有人選擇自殺，有人投降，但最多人隱居山林，「面對生與死……仍有人不屈不撓」，使他大感共鳴，希望與讀者探討在投降自殺以外，還可如何自處。