am專題 書展系列｜書寫維城以古慰今 細思碎憶播人文關懷

經歷社會動盪、瘟疫蔓延、經濟困局，香港人心事重重。熱愛文史哲的香港作家陳志清在新作《維城物語》中探古知今，借古人處世，安慰今人。他認為，現代社會許多人只是自說自話，期望透過撰書與讀者一起思考，讓孤立的個體重新連繫，傳播生命和人文關懷的價值觀。記者︰曾偉龍
《維城札記》作者陳志清今年出版新作《維城物語》，收錄自2022年起撰寫的30篇文章，有關作者對時事、歷史和自身經驗的反思，延續前作風格，行文言理言情共冶一爐，以文史哲思考這個地方和這個時代，給予香港人思緒和情緒的慰藉。
古人說，以史為鏡，可知興替，陳志清則以史通情，以古慰今。對比《維城札記》有較多社運疫情後的想法，陳志清說，新作相對感性，融情入景，希望透過文字思考生命，傳播人文關懷。
人生難免失意時，陳志清在《南朝遺夢》一文中，訴說史上三個年代的三個故事，分別是南宋將軍岳飛、南明儒將張煌言和1949年後遷台文人面對國家將傾的選擇。陳志清說，時不與我，有人選擇自殺，有人投降，但最多人隱居山林，「面對生與死……仍有人不屈不撓」，使他大感共鳴，希望與讀者探討在投降自殺以外，還可如何自處。
刻意記下香港的小角落
近年香港爆發移民潮，亦令陳志清沉思，留在香港的原因是甚麼？他說，留在香港仍有意義，畢竟他在這個地方已度過了二十多個春夏秋冬，對香港深有感情，即使環境變遷，香港仍作為「公共情緒空間」，盛載住這裡的情、景、人、事。故他亦刻意記下香港的小角落，訴說背後故事，例如山頂公園過去是港督的後花園，以及郵筒的皇冠頭背後有何意義。
他亦觀察到，近年香港人偏向悲觀，有學生輕生，不少人有情緒病或抑鬱，社會和政府亦因此關注情緒問題。他希望作品成為一個公共泳池，讓讀者於字海暢泳，讓沒有被聆聽的人在書中找到共鳴，不再自說自話，透過思考由孤立的個體重新與人連繫，達到「靈魂相認」，「雖然時局好差，仍然可以過得好，用心去追求」。
有意見說書寫香港的空間收窄，關於香港的討論減少，陳志清卻認為，由於人們更珍惜討論的空間，民間反而有更多自發活動。他又說，最壞的時代是最好的時代，雖然不少人感到沮喪，甚至覺得書寫已無意義，他仍希望運用剩餘空間留下文字，供未來參考，「寫咗唔知有乜用，但唔寫就覺得自己好冇用」。