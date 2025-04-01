am專題｜每年99%舊衣丟到堆填區　環保製衣商：衣服回收行得最慢 (有片)

本地綠色初創企業製衣商ESG School HK致力推動可持續發展。（蘇文傑攝)

再循環賦予舊衣第二生命 回收循環普遍有兩個做法，「升級再造」(Upcycling)及「降級再造」(Downcycling)。「升級再造」是把衣服變回衣服的做法，要達到這種情況回收物須合乎成分單一、顏色及布纖維較優質的條件；若布纖維較差，就會轉為「降級再造」，若顏色品種較為單一，也是能盡量造成地氈或眼鏡套、電腦袋等新產品。 陳偉彬表示，所回收的衣物先經過高溫消毒，並噴染抗菌或阻燃(用於地氈)等塗層技術，及後拆掉硬件，包括鈕扣、拉鏈及徽章等，採集主要的衣服纖維後就能拿去碎掉。「升級再造」會變回毛衣線、「降級再造」則會分解成地氈物料。其中，亦有一些回收後發現仍屬較新的校服，則會在進行消毒及抗菌塗層後，重新義賣到學校。除了學校，企業目前亦正與不同行業接觸，包括展覽業、酒店業和寵物業等。陳偉彬指，學校琴室的隔音棉、展覽業的地毯、寵物軟墊的內芯也是能以回收循環物料製成、有第二生命的產品，因此他認為「紡織界現在可以做到的事情其實真的很多。」

回收的困境 紡織品回收出路不少，但本港舊衣回收卻是困難重重。香港聯合國教科文組織協會之協理副會長、宏恩基督教學院商學院副教授兼系主任楊慕貞博士指出，根據環境保護署(EPD)報告顯示，自2021年起，過去4年所回收的紡織物料一直不斷上升。惟因過去普遍以「快時尚」為市場主流觀念，推行以便宜的衣服引導消費者購買，到要丟棄時市民卻會受回收地點或負責回收的供應商，會如何處理所收集的物品等考量影響，最後還是把舊衣直接丟棄，最終送到堆填區。 楊慕貞認為，「快時尚」的概念應被矯正，「永續時尚」更貼切目前可持續發展的需求。「不是說買了衣服不喜歡就可以扔掉，消費者應想一想在甚麼渠道能找到可持續發展的日常生活品。」另一方面，市民亦應矯正回收後所製造的產品一定為衣服的觀念。以日本為例，人們會被鼓勵將衣服拿回品牌方作回收，廠商會把所回收的衣物變成泥，用作種花或作畫，希望能藉此驅使生產商或品牌，多鼓勵消費者回到其店舖做回收，廠商亦應增加多點透明度。 陳偉彬表示，事實上，所有衣服大致上都能回收循環，只是須依照衣服質地分類。目前不少品牌都有進行回收，因品牌本身會有明確衣服成分的百分比等數字，對回收就有很大幫助，亦是一個很好的地方讓市民進行回收。雖然不明舊衣回收箱的出現，令不少人均多了一份擔心。但他指出，部分非政府官方機構負責的舊衣回收箱，會經承辦商負責分類處理，再運送至第三國家循環再用。

社區舊衣回收箱計劃 民政事務總署推展的「社區舊衣回收箱計劃」由非政府機構、政府和各區區議會合作推行，分別由香港地球之友及其他三間非牟利組織管理。市民如若想要找獲政府官方認可的回收箱進行回收，可留意舊衣回收箱上是否印有民政總署名稱及標誌。另外，箱上亦會顯示營運及管理機構的名稱等，並提供電話熱線給市民查詢。