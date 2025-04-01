am專題｜每年99%舊衣丟到堆填區　環保製衣商：衣服回收行得最慢 (有片)

不少市民會將舊衣送到回收箱，希望延續它們的用處，惟今年初本港多區卻湧現多個來歷不明的舊衣回收箱，引起大眾質疑有人想將環保當成轉售牟利工具，對衣物回收亦開始出現猜忌。有本地環保製衣商指出，本港在整體廢物回收狀況中，以衣物回收「走得最慢」；儘管如此，企業依然嘗試接觸不同行業，望為環保出一分力，亦為衣物回收與再造闖出一片天。
記者：陳穎琳
本地綠色初創企業製衣商ESG School HK致力推動可持續發展，除了供應使用經認證環保或可再生材料制成的校服給學生外，亦有回收校服或企業制服進行循環再造。企業創辦人兼慶年集團首席創意執行官陳偉彬指出，公司目標是可做到「有入有出」，「入」舊衣服作回收，亦可以在有人要的形式下「出」都些新生命，而非只是製造垃圾。回收後難以轉售的校服或制服，也是希望它們在循環以後能有一個更易被接受的「第二生命」。
陳偉彬表示，現階段本港在「衣食住行」之中，衣服一類的回收進度行得最慢，只有約1%衣服得以回收再用，剩餘的99%都被丟棄至堆填區。主要原因為紡織品的結構性，因紡織面料成分眾多，單單一件衣服已混合了很多不同成分，亦為回收增加了一定的難度。「在整個收集過程中雖然很多均為自動化；但要拆那些鈕扣、拉鏈等硬件就一定要靠人手。(成分或組件)分類愈多，其實人工成本是愈貴的。」
再循環賦予舊衣第二生命
回收循環普遍有兩個做法，「升級再造」(Upcycling)及「降級再造」(Downcycling)。「升級再造」是把衣服變回衣服的做法，要達到這種情況回收物須合乎成分單一、顏色及布纖維較優質的條件；若布纖維較差，就會轉為「降級再造」，若顏色品種較為單一，也是能盡量造成地氈或眼鏡套、電腦袋等新產品。
陳偉彬表示，所回收的衣物先經過高溫消毒，並噴染抗菌或阻燃(用於地氈)等塗層技術，及後拆掉硬件，包括鈕扣、拉鏈及徽章等，採集主要的衣服纖維後就能拿去碎掉。「升級再造」會變回毛衣線、「降級再造」則會分解成地氈物料。其中，亦有一些回收後發現仍屬較新的校服，則會在進行消毒及抗菌塗層後，重新義賣到學校。除了學校，企業目前亦正與不同行業接觸，包括展覽業、酒店業和寵物業等。陳偉彬指，學校琴室的隔音棉、展覽業的地毯、寵物軟墊的內芯也是能以回收循環物料製成、有第二生命的產品，因此他認為「紡織界現在可以做到的事情其實真的很多。」
回收的困境
紡織品回收出路不少，但本港舊衣回收卻是困難重重。香港聯合國教科文組織協會之協理副會長、宏恩基督教學院商學院副教授兼系主任楊慕貞博士指出，根據環境保護署(EPD)報告顯示，自2021年起，過去4年所回收的紡織物料一直不斷上升。惟因過去普遍以「快時尚」為市場主流觀念，推行以便宜的衣服引導消費者購買，到要丟棄時市民卻會受回收地點或負責回收的供應商，會如何處理所收集的物品等考量影響，最後還是把舊衣直接丟棄，最終送到堆填區。
楊慕貞認為，「快時尚」的概念應被矯正，「永續時尚」更貼切目前可持續發展的需求。「不是說買了衣服不喜歡就可以扔掉，消費者應想一想在甚麼渠道能找到可持續發展的日常生活品。」另一方面，市民亦應矯正回收後所製造的產品一定為衣服的觀念。以日本為例，人們會被鼓勵將衣服拿回品牌方作回收，廠商會把所回收的衣物變成泥，用作種花或作畫，希望能藉此驅使生產商或品牌，多鼓勵消費者回到其店舖做回收，廠商亦應增加多點透明度。
陳偉彬表示，事實上，所有衣服大致上都能回收循環，只是須依照衣服質地分類。目前不少品牌都有進行回收，因品牌本身會有明確衣服成分的百分比等數字，對回收就有很大幫助，亦是一個很好的地方讓市民進行回收。雖然不明舊衣回收箱的出現，令不少人均多了一份擔心。但他指出，部分非政府官方機構負責的舊衣回收箱，會經承辦商負責分類處理，再運送至第三國家循環再用。
社區舊衣回收箱計劃
民政事務總署推展的「社區舊衣回收箱計劃」由非政府機構、政府和各區區議會合作推行，分別由香港地球之友及其他三間非牟利組織管理。市民如若想要找獲政府官方認可的回收箱進行回收，可留意舊衣回收箱上是否印有民政總署名稱及標誌。另外，箱上亦會顯示營運及管理機構的名稱等，並提供電話熱線給市民查詢。